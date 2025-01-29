سیاست
افزایش حجم تجارت بین ترکیه و سوریه در اوایل سال ۲۰۲۵
صادرات ترکیه به سوریه تا ۲۵ ژانویه ۳۵.۵ درصد افزایش یافته و به ۲۱۹ میلیون دلار رسیده است. عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، به همکاری نزدیک با اداره جدید سوریه و کاهش تعرفه‌ها بر ۲۶۹ محصول اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که تجارت و بازسازی سوریه پیشرفت کند.
دروزاه مرزی اونجوپینار / عکس: AA
29 ژانویه 2025

عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، روز سه‌شنبه ۲۸ ژانویه، با اعلام اینکه صادرات ترکیه به سوریه تا تاریخ ۲۵ ژانویه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵.۵ درصد افزایش یافته و به ۲۱۹ میلیون دلار رسیده است، گفت: اداره جدید سوریه در همکاری نزدیک با ترکیه فعالیت می‌کند و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌هایی در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های بازسازی سوریه حاصل خواهد شد.

وی همچنین به کمپین‌هایی که ادعا دارند اداره جدید سوریه تعرفه‌های بالاتری را بر محصولات ترکیه نسبت به محصولات کشورهای عربی اعمال کرده، اشاره کرد و توضیح داد که تعرفه‌های برخی اقلام در شمال سوریه کاهش و برخی دیگر افزایش یافته است.

بولات تاکید کرد که این تغییرات در تعرفه‌ها به‌منظور رسیدگی به نیازها و هزینه‌های عمومی صورت گرفته‌اند و هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه در مورد تاثیرات احتمالی تورمی ناشی از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای اساسی به سوریه هشدار داده است، افزود: ما توصیه کردیم که کاهش تعرفه‌ها بر اقلام ضروری می‌تواند به مهار تورم کمک کند.

در نتیجه، سوریه اعلام کرد که تعرفه‌ها بر ۲۶۹ محصول از‌جمله شیر، تخم‌مرغ، آرد، آهن، فولاد و اقلام پلاستیکی را کاهش خواهد داد.

بر اساس گفته‌های آقای بولات، صادرات ترکیه به شمال سوریه در سال ۲۰۲۳ و قبل از سقوط رژیم اسد به مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار و واردات نیز به ۴۵۰ میلیون دلار رسیده بود.

بولات خاطرنشان ساخت: پس از تعدیل تعرفه‌های گمرکی در تاریخ ۱۱ ژانویه، صادرات ترکیه به سوریه در دو هفته اول به ۱۳۰ میلیون دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۳۳ درصدی است.

افزایش ترافیک مرزی

وزیر بازرگانی ترکیه همچنین گزارشی از فعالیت‌های تجاری مرزی ارائه داد. وی اعلام کرد: از تاریخ ۱۵ تا ۲۰ ژانویه در طول یک شبانه‌روز به‌طور میانگین ۵۳۲ وسیله نقلیه از طریق دروازه مرزی حاتای وارد سوریه شدند، در‌حالی‌که این رقم در پنج روز اول سال ۵۲۷ وسیله نقلیه در روز بود.

بولات تصریح کرد: دیگر دروازه‌های مرزی از‌جمله اونجوپینار، چوبان‌بیگ، کارکامیش، آکچاکاله و جیلان‌پینار نیز در دوره زمانی ۱ تا ۵ ژانویه به‌طور میانگین ۳۴۴ وسیله نقلیه در روز ثبت کردند که این رقم در فاصله زمانی ۱۵ تا ۲۰ ژانویه به ۴۸۴ وسیله نقلیه در روز افزایش یافت.

