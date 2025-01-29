عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، روز سه‌شنبه ۲۸ ژانویه، با اعلام اینکه صادرات ترکیه به سوریه تا تاریخ ۲۵ ژانویه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵.۵ درصد افزایش یافته و به ۲۱۹ میلیون دلار رسیده است، گفت: اداره جدید سوریه در همکاری نزدیک با ترکیه فعالیت می‌کند و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌هایی در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های بازسازی سوریه حاصل خواهد شد.

وی همچنین به کمپین‌هایی که ادعا دارند اداره جدید سوریه تعرفه‌های بالاتری را بر محصولات ترکیه نسبت به محصولات کشورهای عربی اعمال کرده، اشاره کرد و توضیح داد که تعرفه‌های برخی اقلام در شمال سوریه کاهش و برخی دیگر افزایش یافته است.

بولات تاکید کرد که این تغییرات در تعرفه‌ها به‌منظور رسیدگی به نیازها و هزینه‌های عمومی صورت گرفته‌اند و هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت ترکیه در مورد تاثیرات احتمالی تورمی ناشی از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای اساسی به سوریه هشدار داده است، افزود: ما توصیه کردیم که کاهش تعرفه‌ها بر اقلام ضروری می‌تواند به مهار تورم کمک کند.

در نتیجه، سوریه اعلام کرد که تعرفه‌ها بر ۲۶۹ محصول از‌جمله شیر، تخم‌مرغ، آرد، آهن، فولاد و اقلام پلاستیکی را کاهش خواهد داد.