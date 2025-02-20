هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست وزرای خارجه G20 که امروز (۲۰ فوریه) برگزار شد و به موضوع «وضعیت ژئوپلیتیکی جهانی» اختصاص داشت، به بررسی چالشهای بینالمللی و راهکارهای حل بحرانهای جهانی پرداخت.
وی در سخنرانی خود تأکید کرد که درگیریها در جهان نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ معاصر، طولانیتر، مخربتر و گستردهتر شده است.
فیدان با اشاره به تأثیر بحرانهای جهانی بر مردم جهان گفت: میلیونها نفر آواره شدهاند، سیستمهای کمکرسانی بشردوستانه تحت فشار شدید قرار گرفتهاند و شکنندگیهای ناشی از اختلالات اقتصادی همچنان بر جهان تأثیر میگذارد.
وی همچنین افزود: در همین حال، پیشرفتهای سریع در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و فناوری رباتیک در حال بازتعریف دنیای ما هستند.
وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به ضعف نهادهای بینالمللی در مدیریت بحرانهای جدید تأکید کرد: نهادهای چندجانبه برای حفظ کارایی خود در برابر تغییرات پویای قدرت جهانی تلاش میکنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایطی که جهان بهشدت دچار قطببندی شده است، نتوانسته مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بهدرستی انجام دهد.
هاکان فیدان در خصوص بحران فلسطین تصریح کرد: تحقق یک صلح عادلانه و پایدار از طریق آوارگی میلیونها فلسطینی ممکن نیست.
وی همچنین افزود: سرزمینهایی که فلسطینیها برای حفظ آنها فداکاریهای بزرگی انجام دادهاند، موضوع مذاکره نیستند.
وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: راهحل دو دولتی تنها مسیر واقعی برای برقراری صلح پایدار است، هرچند اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است.
وی هشدار داد که عدم تحقق این راهحل، تنها چرخه درگیریها را ادامه خواهد داد.
فیدان در صحبتهای خود به تحولات اخیر در سوریه اشاره کرد و روند برخی تغییرات را مثبت ارزیابی نمود. او همچنین تأکید کرد که در مسیر گذار سیاسی جامع و نماینده تمامی اقشار جامعه، گامهای مهمی برداشته شده و ترکیه از این فرآیند حمایت میکند. فیدان همچنین بر تعهد قوی به برخورد برابر با تمام گروههای قومی و مذهبی تأکید کرد و آن را عامل کلیدی در ایجاد ثبات در سوریه دانست.
وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه، مبارزه با تروریسم را یکی از اولویتهای اساسی دانست و تصریح کرد که این مبارزه با عزم راسخ ادامه خواهد داشت. وی همچنین خاطرنشان کرد که نگرانیهای کشورهای منطقه در حال بررسی است و در این زمینه رویکردی مبتنی بر دیپلماسی و همکاری منطقهای اتخاذ شده است.
فیدان کنترل تسلیحات شیمیایی را یکی از موضوعات اساسی در سوریه خواند و بر اهمیت اقدامات بینالمللی برای جلوگیری از استفاده و اشاعه این نوع تسلیحات تأکید کرد.
او در پایان اظهار داشت که برای بازسازی سوریه به شکلی معنادار و پایدار، تحریمها باید بدون هیچ پیششرطی لغو شوند، چراکه این محدودیتها روند بهبود شرایط انسانی و بازسازی کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص جنگ اوکراین، بر راهحل سیاسی تأکید کرد و بیان داشت: دیپلماسی همچنان تنها راهحل است.
وی افزود: درحالیکه از راهحلی دیپلماتیک حمایت میکنیم، همچنان بر تعهد خود به حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین پایبند هستیم.
فیدان در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه آفریقا در سیاست خارجی ترکیه پرداخت و افزود: آفریقا، با سرمایهگذاریهای مهم ترکیه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بشردوستانه، به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی ترکیه تبدیل شده است.
وی افزود: ما افزایش نفوذ جهانی آفریقا را با خرسندی دنبال میکنیم و یک بار دیگر بر تعهد خود به شراکت استراتژیک با اتحادیه آفریقا تأکید مینماییم.
وزیر امور خارجه ترکیه در پایان تأکید کرد: ترکیه به حمایت از جایگاه شایسته آفریقا در نظام بینالمللی و تقویت صدای این قاره در سازوکارهای چندجانبه ادامه خواهد داد.