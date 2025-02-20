هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست وزرای خارجه G20 که امروز (۲۰ فوریه) برگزار شد و به موضوع «وضعیت ژئوپلیتیکی جهانی» اختصاص داشت، به بررسی چالش‌های بین‌المللی و راهکارهای حل بحران‌های جهانی پرداخت.

وی در سخنرانی خود تأکید کرد که درگیری‌ها در جهان نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ معاصر، طولانی‌تر، مخرب‌تر و گسترده‌تر شده است.

فیدان با اشاره به تأثیر بحران‌های جهانی بر مردم جهان گفت: میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند، سیستم‌های کمک‌رسانی بشردوستانه تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند و شکنندگی‌های ناشی از اختلالات اقتصادی همچنان بر جهان تأثیر می‌گذارد.

وی همچنین افزود: در همین حال، پیشرفت‌های سریع در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و فناوری رباتیک در حال بازتعریف دنیای ما هستند.



وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به ضعف نهادهای بین‌المللی در مدیریت بحران‌های جدید تأکید کرد: نهادهای چندجانبه برای حفظ کارایی خود در برابر تغییرات پویای قدرت جهانی تلاش می‌کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایطی که جهان به‌شدت دچار قطب‌بندی شده است، نتوانسته مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت به‌درستی انجام دهد.



هاکان فیدان در خصوص بحران فلسطین تصریح کرد: تحقق یک صلح عادلانه و پایدار از طریق آوارگی میلیون‌ها فلسطینی ممکن نیست.

وی همچنین افزود: سرزمین‌هایی که فلسطینی‌ها برای حفظ آن‌ها فداکاری‌های بزرگی انجام داده‌اند، موضوع مذاکره نیستند.

وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: راه‌حل دو دولتی تنها مسیر واقعی برای برقراری صلح پایدار است، هرچند اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است.

وی هشدار داد که عدم تحقق این راه‌حل، تنها چرخه درگیری‌ها را ادامه خواهد داد.