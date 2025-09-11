دیدار کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در لندن یک روز پس از حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد و با حاشیه‌های جدی همراه بود.

دفتر نخست‌وزیری بریتانیا اعلام کرد: استارمر در این نشست به هرتزوگ گفته است اسرائیل باید از بدتر شدن قحطی ساخته دست بشر جلوگیری کند و با توقف حملات و اجازه ورود کمک‌های انسانی شرایط غزه را تغییر دهد.

سخنگوی دفتر نخست‌وزیری بریتانیا افزود که استارمر تأکید کرده بریتانیا و اسرائیل متحدان دیرینه هستند و او به تلاش برای دستیابی به صلح پایدار و آینده‌ای بهتر برای مردم هر دو طرف ادامه خواهد داد.

هرتزوگ نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در این دیدار بر سر اختلافات جدی درباره رفتارهای اخیر دو کشور مشاجره کرده است.

استارمر قصد داشت علاوه بر بحران انسانی غزه، حمله هوایی اسرائیل به قطر را نیز مطرح کند، هرچند دفتر نخست‌وزیری هنوز خلاصه رسمی نشست را منتشر نکرده است.

هرتزوگ در اندیشکده چتم‌هاوس گفت: جملاتی سخت و قوی گفته شد، اما روشن است که می‌توانیم بحث کنیم؛ وقتی متحدان دیدار می‌کنند، مشاجره نیز امکان‌پذیر است.

وی افزود: طرح استارمر درباره تشکیل کشور فلسطین و دیدگاهش در مورد کمک‌های انسانی به غزه ریشه اختلاف بوده است.