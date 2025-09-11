دیدار کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، در لندن یک روز پس از حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد و با حاشیههای جدی همراه بود.
دفتر نخستوزیری بریتانیا اعلام کرد: استارمر در این نشست به هرتزوگ گفته است اسرائیل باید از بدتر شدن قحطی ساخته دست بشر جلوگیری کند و با توقف حملات و اجازه ورود کمکهای انسانی شرایط غزه را تغییر دهد.
سخنگوی دفتر نخستوزیری بریتانیا افزود که استارمر تأکید کرده بریتانیا و اسرائیل متحدان دیرینه هستند و او به تلاش برای دستیابی به صلح پایدار و آیندهای بهتر برای مردم هر دو طرف ادامه خواهد داد.
هرتزوگ نیز پیشتر اعلام کرده بود که در این دیدار بر سر اختلافات جدی درباره رفتارهای اخیر دو کشور مشاجره کرده است.
استارمر قصد داشت علاوه بر بحران انسانی غزه، حمله هوایی اسرائیل به قطر را نیز مطرح کند، هرچند دفتر نخستوزیری هنوز خلاصه رسمی نشست را منتشر نکرده است.
هرتزوگ در اندیشکده چتمهاوس گفت: جملاتی سخت و قوی گفته شد، اما روشن است که میتوانیم بحث کنیم؛ وقتی متحدان دیدار میکنند، مشاجره نیز امکانپذیر است.
وی افزود: طرح استارمر درباره تشکیل کشور فلسطین و دیدگاهش در مورد کمکهای انسانی به غزه ریشه اختلاف بوده است.
این دیدار در حالی برگزار شد که جنگ غزه روابط اسرائیل با بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی را متشنج کرده است.
بریتانیا هفته جاری مانع حضور مقامات اسرائیل در بزرگترین نمایشگاه صنایع دفاعی خود شد.
استارمر تحت فشار سیاستمداران حزب خود برای اتخاذ رویکردی سختتر علیه اسرائیل است، اما بر ضرورت دیپلماسی برای دستیابی به آتشبس و آزادی گروگانهای اسرائیلی تأکید کرده است.
استارمر همچنین روز دوشنبه میزبان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود و هر دو توافق کردند که «هیچ نقشی برای حماس» در اداره آینده کشور فلسطین وجود نخواهد داشت.
بریتانیا وعده داده است در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، مگر آنکه اسرائیل چهار شرط، از جمله پایان جنگ در غزه و اجازه ورود کمکهای بیشتر، را محقق سازد.