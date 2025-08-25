زلنسکی با اشاره به مواضع مشترک کی‌یف و باکو خاطرنشان ساخت: دو کشور همواره از تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر حمایت کرده‌اند و اوکراین از کشور دوست، آذربایجان، به دلیل کمک‌های بشردوستانه و سایر حمایت‌ها سپاسگزار است.

در پیام تبریک علی‌اف به همتای اوکراینی‌اش نیز تأکید شده است که جمهوری آذربایجان همچنان به ارائه کمک‌های لازم انسانی و پشتیبانی از مردم اوکراین ادامه خواهد داد.