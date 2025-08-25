سیاست
زلنسکی: اوکراین به دنبال گسترش شراکت راهبردی با آذربایجان است
رئیس‌جمهور اوکراین در پاسخ به پیام تبریک الهام علی‌اف به مناسبت روز استقلال اوکراین، بر تقویت روابط راهبردی میان کی‌یف و باکو و حمایت متقابل از تمامیت ارضی دو کشور تأکید کرد.
دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، در جریان نشست جامعه سیاسی اروپا در مولداوی / عکس: Reuters
25 اوت 2025

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز یکشنبه ۲۴ آگوست، طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که کشورش در پی توسعه و گسترش شراکت راهبردی با جمهوری آذربایجان است.

زلنسکی نوشت: ما در انتظار توسعه شراکت راهبردی خود براساس منافع ملت‌هایمان هستیم.

وی از الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، به دلیل تبریک روز استقلال اوکراین و احترام به اوکراین و مردمش قدردانی کرد.

زلنسکی با اشاره به مواضع مشترک کی‌یف و باکو خاطرنشان ساخت: دو کشور همواره از تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر حمایت کرده‌اند و اوکراین از کشور دوست، آذربایجان، به دلیل کمک‌های بشردوستانه و سایر حمایت‌ها سپاسگزار است.

در پیام تبریک علی‌اف به همتای اوکراینی‌اش نیز تأکید شده است که جمهوری آذربایجان همچنان به ارائه کمک‌های لازم انسانی و پشتیبانی از مردم اوکراین ادامه خواهد داد.

