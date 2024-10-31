بر اساس اطلاعات «برنامه سالانه ریاستجمهوری برای سال ۲۰۲۵» که توسط وزارت خزانهداری و مالیه و ریاست استراتیژی و بودجه ریاست جمهوری تهیه شده، مجموع ذخایر نفت کشف شده در میدانهای گابار از سال ۲۰۲۱ تاکنون به ۸۶۷ میلیون بشکه رسیده است.
این کشفیات به افزایش تولید نفت داخلی ترکیه برای کاهش وابستگی به انرژی وارداتی و بهرهبرداری از منابع داخلی کمک کرده است. بنا به آمار منتشر شده، تعداد چاههای تولیدی در این منطقه تا پایان ماه سپتامبر به ۵۰ رسیده و تولید نفت روزانه به ۴۸ هزار و ۱۰۰ بشکه افزایش یافته است. در طی سه سال اخیر، تولید تجمعی نفت در میدان گابار به ۱۷.۱ میلیون بشکه رسیده است.
آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اعلام کرد که میزان تولید روزانه نفت تا ۷ اکتبر به ۱۱۰ هزار بشکه رسیده و برنامهریزی شده است که تا سال ۲۰۲۵ این میزان به ۱۷۲ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
در زمینه گاز طبیعی، تولید گاز ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۰۹ درصد رشد کرده و به ۸۵۲ میلیون مترمکعب رسیده است. بر اساس برنامهریزیها، تولید گاز طبیعی تا پایان امسال به ۲.۸ میلیارد مترمکعب و تا سال ۲۰۲۵ به ۳ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.
همچنین، پیشبینی میشود که فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز در خشکی و دریا، از جمله در آبهای جمهوری تُرک قبرس شمالی، افزایش یابد.