توافق‌نامه‌ای برای صادرات پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ (Bayraktar TB2) میان شرکت بایکار و وزارت دفاع کرواسی در پایتخت این کشور، زاگرب، امضا شد. این توافق گامی در تقویت همکاری‌های دفاعی و فناوری میان ترکیه و کرواسی به شمار می‌رود و نقش بایراکتار تی‌بی۲ را به‌عنوان یکی از تجهیزات پیشرفته نظامی در کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا پررنگ‌تر می‌کند.

در مراسمی رسمی که با حضور مقامات دو کشور برگزار شد، این توافق‌نامه به امضای «ایوان آناوسیچ» وزیر دفاع کرواسی و «هالوک بایراکتار» مدیرعامل بایکار رسید. با امضای این توافق‌نامه، پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ وارد موجودی تجهیزات نظامی یکی از کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا می‌شود.

بایراکتار تی‌بی۲ ترکیه به آسمان‌ کرواسی می‌رود

پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ که به‌عنوان «پهپاد تغییردهنده ماهیت میدان نبرد» توسط کارشناسان شناخته می‌شود، تاکنون در کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و کشورهای عضو ناتو به کار گرفته شده است. از زمان ورود این پهپاد به خدمت در نیروهای مسلح ترکیه در سال ۲۰۱۴، بایراکتار تی‌بی۲ به یکی از موفق‌ترین پهپادهای ملی تبدیل شده و از آن زمان تا کنون بیش از ۹۵۰ هزار ساعت پروازی را پشت سر گذاشته است. این پهپاد با استفاده از ۹۳ درصد محتوای داخلی ساخته شده و در تاریخ هوانوردی ترکیه به‌عنوان طولانی‌ترین پرواز در آسمان ثبت شده است.