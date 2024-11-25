ترکیه
قرارداد فروش پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ به کرواسی نهایی شد
شرکت بایکار و وزارت دفاع کرواسی در پایتخت این کشور توافق‌نامه‌ای برای صادرات پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ امضا کردند. با این توافق، این پهپاد به فهرست تجهیزات نظامی مورد استفاده در کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا اضافه می‌شود.
مراسم امضای قرارداد بین کرواسی و شرکت بایکار ترکیه / عکس: AA
25 نوامبر 2024

توافق‌نامه‌ای برای صادرات پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ (Bayraktar TB2) میان شرکت بایکار و وزارت دفاع کرواسی در پایتخت این کشور، زاگرب، امضا شد. این توافق گامی در تقویت همکاری‌های دفاعی و فناوری میان ترکیه و کرواسی به شمار می‌رود و نقش بایراکتار  تی‌بی۲ را به‌عنوان یکی از تجهیزات پیشرفته نظامی در کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا پررنگ‌تر می‌کند.

در مراسمی رسمی که با حضور مقامات دو کشور برگزار شد، این توافق‌نامه به امضای «ایوان آناوسیچ» وزیر دفاع کرواسی و «هالوک بایراکتار» مدیرعامل بایکار رسید. با امضای این توافق‌نامه، پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ وارد موجودی تجهیزات نظامی یکی از کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا می‌شود.

بایراکتار تی‌بی۲ ترکیه به آسمان‌ کرواسی می‌رود

پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ که به‌عنوان «پهپاد تغییردهنده ماهیت میدان نبرد» توسط کارشناسان شناخته می‌شود، تاکنون در کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و کشورهای عضو ناتو به کار گرفته شده است. از زمان ورود این پهپاد به خدمت در نیروهای مسلح ترکیه در سال ۲۰۱۴، بایراکتار تی‌بی۲ به یکی از موفق‌ترین پهپادهای ملی تبدیل شده و از آن زمان تا کنون بیش از ۹۵۰ هزار ساعت پروازی را پشت سر گذاشته است. این پهپاد با استفاده از ۹۳ درصد محتوای داخلی ساخته شده و در تاریخ هوانوردی ترکیه به‌عنوان طولانی‌ترین پرواز در آسمان ثبت شده است.

در بیانیه‌ای که هالوک بایراکتار در پلتفرم ایکس منتشر کرد، او ضمن ابراز خوشحالی از این دستاورد تاریخی اعلام کرد: پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ اکنون آسمان‌های کرواسی را محافظت خواهد کرد. با این توافق‌نامه میان ترکیه و کرواسی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا و هم‌پیمان ناتو است، اولین صادرات مستقیم فناوری دفاعی ملی کشورمان به این کشور محقق شده است. دوستی دیرینه ما با فناوری پیشرفته و دیدگاه مشترک به آینده‌ای امن‌تر منتقل می‌شود.

پهپاد بایراکتار تی‌بی۲ که در بسیاری از عملیات بین‌المللی و مبارزه با تروریسم نقش کلیدی ایفا کرده است، در کنار وظایف امنیتی، در مأموریت‌های غیرنظامی نیز مشارکت داشته است. این پهپاد در عملیات جست‌وجو و نجات، مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی و همچنین در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله‌ها و سیلاب‌ها به کار گرفته شده است.

در طی سال‌های اخیر، بایکار با بهره‌گیری از منابع داخلی خود، بیش از ۸۳ درصد از درآمدهای خود را از طریق صادرات به دست آورده است. این شرکت در سال ۲۰۲۳ موفق به صادرات ۱.۸ میلیارد دلار شده و در میان ۱۰ شرکت برتر صادرکننده ترکیه قرار گرفته است. بایکار همچنین در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان «قهرمان صادرات» را کسب کرده و به‌عنوان پیش‌گام در صادرات صنعت دفاعی و هوانوردی شناخته شده است.

