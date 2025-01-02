سیاست
بررسی علت سقوط مرگبار هواپیمای ججو ایر در کره جنوبی ادامه دارد
پلیس کره جنوبی روز پنجشنبه دفتر هواپیمایی ججو و فرودگاه موآن را به دنبال سقوط مرگبار هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ ججو ایر که ۱۷۹ کشته بر جا گذاشت، مورد بازرسی قرار داد. تحقیقات برای تعیین علت حادثه ادامه دارد.
هواپیمایی سقوط کرده بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ ججو / عکس: AA
2 ژانویه 2025

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ شرکت ججو ایر که روز یکشنبه از تایلند به کره جنوبی در حال پرواز بود، پس از اعلام وضعیت اضطراری، پیش از فرود اضطراری به یک مانع برخورد کرده و آتش گرفت. در این حادثه، تمام سرنشینان به جز دو مهماندار که از آتش‌سوزی نجات یافته‌اند، جان خود را از دست دادند.

مقامات کره جنوبی، به همراه تیمی از کارشناسان آمریکایی و متخصصان بوئینگ، بلافاصله پس از حادثه، تحقیقات خود را آغاز کردند. در حال حاضر، هر دو جعبه سیاه هواپیما پیدا شده‌اند و مراحل رمزگشایی اطلاعات آن‌ها در حال انجام است. پلیس کره جنوبی اعلام کرد که روز سه‌شنبه عملیات جستجو و ضبط اسناد در فرودگاه موآن، دفتر اصلی ججو ایر در سئول و یک دفتر منطقه‌ای هوانوردی آغاز شد. هدف از این عملیات بررسی دقیق علت حادثه و تعیین مسئولیت‌ها است.

چوی سانگ‌موک، رئیس‌جمهور موقت کره جنوبی، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان، از مقامات خواست تا در صورت شناسایی هرگونه نقص در مدل بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰، اقدامات فوری برای اصلاح و تضمین ایمنی پروازها انجام دهند. همچنین تمامی هواپیماهای این مدل در کره جنوبی تحت بازرسی‌های ویژه قرار گرفته‌اند تا مشکلات احتمالی شناسایی و رفع شوند.

خانواده‌های قربانیان روز چهارشنبه با حضور در محل سقوط هواپیما و گذاشتن سوپ سنتی، گل و یادداشت‌های تسلیت، با عزیزانشان وداع کردند. در محل یادبود نیز جمعیت زیادی برای ادای احترام به قربانیان حضور یافتند. این حادثه که یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌ها در تاریخ هوانوردی کره‌جنوبی است، نگرانی‌ها درباره ایمنی پروازها را افزایش داده است.

آخرین‌بار که کره‌جنوبی دچار یک فاجعه هوایی بزرگ شد، در سال ۱۹۹۷ بود که یک هواپیمای خطوط هوایی این کشور در گوام سقوط کرد و ۲۲۸ نفر کشته شدند. در سال ۲۰۱۳ نیز یک هواپیمای خطوط هوایی آسیانا هنگام فرود در سانفرانسیسکو سقوط کرد که منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن حدود ۲۰۰ نفر شد

