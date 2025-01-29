خبرگزاری رسمی لبنان روز سهشنبه، ٢٨ ژانویه، در گزارشی به نقل از مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت عمومی لبنان، آمار کلی مجروحین و کشتههای حملات نیروهای اسرائیلی در ٢۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.
بر اساس دادههای وزارت بهداشت لبنان، طی این مدت، بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دو نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند. این افراد که در حال بازگشت به شهرهای خود در جنوب لبنان بودند، هدف تیراندازی سربازان اسرائیلی قرار گرفتند.
این حملات در روزهای گذشته نیز ادامه داشت؛ به طوریکه وزارت بهداشت لبنان آمار جانباختگان حملات روز یکشنبه را ٢۴ نفر، ازجمله ۶ زن، و تعداد زخمیها را ١٣۴ نفر، ازجمله ١۴ زن و ١٢ کودک، اعلام کرد.
نقض قوانین بینالمللی
کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه در پستی در پلتفرم ایکس، نسبت به این حوادث ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون اعلام کرد که حملات نیروهای اسرائیلی علیه غیرنظامیان لبنانی در شرایطی صورت میگیرد که این افراد در تلاش برای بازگشت به خانههای خود در جنوب لبنان هستند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: استفاده از سلاحهای کشنده برای کنترل مرز و گشودن آتش بهسوی غیرنظامیان، نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
در پایان، سازمان ملل متحد هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط اسرائیل را محکوم کرده و خواستار تبدیل آتشبس به صلحی پایدار و دائمی شد.