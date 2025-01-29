خبرگزاری رسمی لبنان روز سه‌شنبه، ٢٨ ژانویه، در گزارشی به نقل از مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت عمومی لبنان، آمار کلی مجروحین و کشته‌های حملات نیروهای اسرائیلی در ٢۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

بر اساس داده‌های وزارت بهداشت لبنان، طی این مدت، بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی دو نفر کشته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شدند. این افراد که در حال بازگشت به شهرهای خود در جنوب لبنان بودند، هدف تیراندازی سربازان اسرائیلی قرار گرفتند.

این حملات در روزهای گذشته نیز ادامه داشت؛ به طوری‌که وزارت بهداشت لبنان آمار جانباختگان حملات روز یکشنبه را ٢۴ نفر، از‌جمله ۶ زن، و تعداد زخمی‌ها را ١٣۴ نفر، از‌جمله ١۴ زن و ١٢ کودک، اعلام کرد.

نقض قوانین بین‌المللی