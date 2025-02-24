این اقدام به‌ویژه غیرنظامیان ساکن در شمال کرانه باختری و اردوگاه‌های پناهجویان را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که به‌دلیل حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه‌های پناهجویان در شمال کرانه باختری، حدود ۴۰ هزار فلسطینی بالاجبار آواره شده‌اند.

گفتنی است که اسرائیل برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۲ با استفاده از تانک وارد کرانه باختری اشغالی شده است و با یورش به اردوگاه پناهجویان جنین در شمال این منطقه، موجب آواره شدن چندین هزار نفر شده است.

پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه، ارتش اسرائیل در ۲۱ ژانویه حملات خود به شهر جنین را گسترش و شدت بخشید و حتی اعلام کرده است که حملات خود به روستاهای نزدیک این شهر را نیز آغاز خواهد کرد.