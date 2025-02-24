سیاست
فلسطین: تشدید حملات تانکی اسرائیل در کرانه باختری خطرناک است
وزارت امور خارجه فلسطین از جامعه بین‌المللی خواست تا برای مهار حملات اسرائیل به کرانه باختری با تانک علیه غیرنظامیان و تضمین حقوق فلسطینیان اقدام کند.
ورود نیروهای اسرائیل با تانک به شهر جنین / عکس: AA
24 فوریه 2025

 وزارت امور خارجه فلسطین در بیانیه‌ای کتبی از جامعه بین‌المللی خواست تا برای مهار حملات اسرائیل که مغایر با قوانین و توافقات بین‌المللی است و همچنین برای تضمین حقوق مردم فلسطین برای زندگی در سرزمین خود، اقدامی فوری ترتیب دهند.

در این بیانیه آمده است: استفاده نیروهای اشغالگر از تانک‌ها در حملات علیه غیرنظامیان بی‌دفاع و تخریب خانه‌ها و اموال آنان، وضعیت بد کرانه باختری را به‌طور خطرناکی تشدید کرده است.

این اقدام، تلاشی آشکار برای ادامه اقدامات نسل‌کشی و آواره‌سازی اجباری بدون هیچ توجیهی محسوب می‌شود.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است که اعزام تانک‌های سنگین اسرائیل به جنین در شمال کرانه باختری، با هدف گسترش و تشدید حملات علیه مردم فلسطین صورت گرفته است.

این اقدام به‌ویژه غیرنظامیان ساکن در شمال کرانه باختری و اردوگاه‌های پناهجویان را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که به‌دلیل حملات ارتش اسرائیل به اردوگاه‌های پناهجویان در شمال کرانه باختری، حدود ۴۰ هزار فلسطینی بالاجبار آواره شده‌اند.

گفتنی است که اسرائیل برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۲ با استفاده از تانک وارد کرانه باختری اشغالی شده است و با یورش به اردوگاه پناهجویان جنین در شمال این منطقه، موجب آواره شدن چندین هزار نفر شده است.

پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه، ارتش اسرائیل در ۲۱ ژانویه حملات خود به شهر جنین را گسترش و شدت بخشید و حتی اعلام کرده است که حملات خود به روستاهای نزدیک این شهر را نیز آغاز خواهد کرد.

