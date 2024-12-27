وزارت تجارت و ساخت ایتالیا با فروش شرکت هوانوردی پیاجو ایروسپیس (Piaggio Aerospace) به بایکار موافقت و اعلام کرده است که این خرید از نظر استراتژیک به سود صنعت هوافضای ایتالیا خواهد بود. بایکار با این خرید می‌تواند فعالیت خود را در بازار هوافضای اروپا گسترش دهد.

شرکت پیاجو ایروسپیس در سال ۱۸۸۴ تأسیس شده است و به‌دلیل تولید جت‌های تجاری P.180 Avanti و موتورهای هواپیما شناخته می‌شود. این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه هواپیمای تجاری، در صنعت دفاعی ایتالیا نیز ایفای نقش می‌کند و به دلیل ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و بازسازی به هواپیماهای نظامی، در صنعت دفاعی و نظامی اعتبار و اهمیت ویژه‌ای دارد.

آدولفو اورسو، وزیر صنایع و محصولات ایتالیا، در باره این موضوع اظهار داشت: پس از شش سال انتظار، با این تصمیم، آینده‌ای روشن برای پیاجو ایروسپیس و نیروی کار آن رقم می‌زنیم. این خرید نه‌تنها به رشد تولید در ایتالیا کمک می‌کند بلکه به تثبیت موقعیت استراتژیک این شرکت در صنعت هوافضا می‌انجامد.