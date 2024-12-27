سیاست
بایکار ترکیه، شرکت پیاجو ایروسپیس ایتالیایی را خریداری می‌کند
شرکت ترکیه‌ای بایکار، تولیدکننده پیشرو پهپادهای بدون سرنشین، شرکت هوانوردی ایتالیایی پیاجو ایروسپیس را خریداری می‌کند.
بایکار، شرکت ایتالیایی پیاجو ایروسپیس را خریداری می کند / عکس : AA
27 دسامبر 2024

وزارت تجارت و ساخت ایتالیا با فروش شرکت هوانوردی پیاجو ایروسپیس (Piaggio Aerospace) به بایکار موافقت و اعلام کرده است که این خرید از نظر استراتژیک به سود صنعت هوافضای ایتالیا خواهد بود. بایکار با این خرید می‌تواند فعالیت خود را در بازار هوافضای اروپا گسترش دهد.

شرکت پیاجو ایروسپیس در سال ۱۸۸۴ تأسیس شده است و به‌دلیل تولید جت‌های تجاری P.180 Avanti  و موتورهای هواپیما شناخته می‌شود. این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه هواپیمای تجاری، در صنعت دفاعی ایتالیا نیز ایفای نقش می‌کند و به دلیل ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و بازسازی به هواپیماهای نظامی، در صنعت دفاعی و نظامی اعتبار و اهمیت ویژه‌ای دارد.

آدولفو اورسو، وزیر صنایع و محصولات ایتالیا، در باره این موضوع اظهار داشت: پس از شش سال انتظار، با این تصمیم، آینده‌ای روشن برای پیاجو ایروسپیس و نیروی کار آن رقم می‌زنیم. این خرید نه‌تنها به رشد تولید در ایتالیا کمک می‌کند بلکه به تثبیت موقعیت استراتژیک این شرکت در صنعت هوافضا می‌انجامد.

شرکت بایکار که پیش از این در سال ۲۰۲۳ در رده‌بندی ۱۰ صادرکننده برتر ترکیه قرار داشت، این روزها به یکی از شرکت‌های اصلی در بازار جهانی پهپادهای بدون سرنشین تبدیل شده است. با صادرات محصولات خود به بیش از ۳۵ کشور، بایکار توانسته بیش از ۹۰ درصد از درآمد خود را از طریق صادرات کسب کند. از جمله محصولات پرچمدار بایکار می‌توان به پهپادهای بایراکتارTB2 و بایراکتار اکینجی اشاره کرد.

با این خرید، بایکار قصد دارد علاوه بر گسترش دامنه فعالیت‌های خود در اروپا، ظرفیت‌های تولیدی شرکت ایتالیایی را به‌ویژه در زمینه‌های هواپیمای نظامی و تجاری به‌کار گیرد. این اقدام، همچنین به رشد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های صنعتی در ایتالیا کمک خواهد کرد.

در حال حاضر، ترکیه با داشتن ۶۵ درصد از سهم بازار جهانی پهپادهای بدون سرنشین (UAV) در بخش صادرات، در موقعیت مناسبی قرار دارد و بایکار با بیش از ۶۰ درصد از این بازار، یکی از تولیدکنندگان برجسته پهپاد در سطح جهانی است. این خرید به تقویت موقعیت ترکیه در صنعت هوافضا و دفاعی کمک خواهد کرد.

