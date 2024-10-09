به گزارش دفتر ریاست‌جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان در سخنرانی خود در نشست سران کشورهای عضو CIS که در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد بیان کرد که ریاست دوره‌ای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) از اول ژانویه ۲۰۲۵ به تاجیکستان واگذار می‌شود و یکی از اولویت‌های کشورش در این دوره، آغاز فرایند توسعه فعالیت‌های سازمان خواهد بود.

رحمان با تأکید بر اهمیت حفظ تصویر مثبت CIS به‌عنوان یک سازمان سیاسی و منطقه‌ای در صحنه جهانی، خاطرنشان کرد که به حمایت از روابط اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی و انسانی توجه ویژه‌ای خواهد داشت. وی همچنین به اهمیت برگزاری هشتادمین سالگرد پیروزی بزرگ در جنگ جهانی دوم اشاره کرد و توسعه همکاری‌های میان پارلمانی بین اعضای سازمان را یکی از اولویت‌های اصلی خود دانست.