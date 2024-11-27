جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۷ در ایتالیا مقابل خبرنگاران قرار گرفت و به سؤالات آن‌ها پاسخ داد.

او در خصوص صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی گفت: نمی‌توان در قبال این‌گونه آرای حقوقی، استاندارد دوگانه داشت. به‌عنوان‌مثال، نمی‌توانید حکمی را که علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه صادر می‌شود، بپذیرید، اما در برابر حکمی مشابه علیه نتانیاهو سکوت اختیار کنید.

بورل با اشاره به عضویت همه کشورهای اتحادیه اروپا در کنوانسیون رم که دیوان کیفری بین‌المللی را بنیان نهاده است، اظهار داشت: این رویکرد دوگانه می‌تواند انتقادات شدیدی را علیه اتحادیه اروپا به دنبال داشته باشد.