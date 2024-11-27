سیاست
بورل: اعضای اتحادیه اروپا باید به حکم دادگاه لاهه احترام بگذارند
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواست تا با احترام به قوانین بین‌المللی، حکم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر دستگیری بنیامین نتانیاهو را اجرایی کنند.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا / عکس: AA
27 نوامبر 2024

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه ۲۵ نوامبر در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۷ در ایتالیا مقابل خبرنگاران قرار گرفت و به سؤالات آن‌ها پاسخ داد.

او در خصوص صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی گفت: نمی‌توان در قبال این‌گونه آرای حقوقی، استاندارد دوگانه داشت. به‌عنوان‌مثال، نمی‌توانید حکمی را که علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه صادر می‌شود، بپذیرید، اما در برابر حکمی مشابه علیه نتانیاهو سکوت اختیار کنید.

بورل با اشاره به عضویت همه کشورهای اتحادیه اروپا در کنوانسیون رم که دیوان کیفری بین‌المللی را بنیان نهاده است، اظهار داشت: این رویکرد دوگانه می‌تواند انتقادات شدیدی را علیه اتحادیه اروپا به دنبال داشته باشد.

او تأکید کرد: از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهم به تعهدات خود در برابر حقوق بین‌الملل پایبند باشند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، دیوان کیفری بین‌المللی دادگاهی است که به‌اندازه هر دادگاه ملی قدرت دارد.

بورل همچنین هشدار داد: اگر اروپا از این دادگاه حمایت نکند، امیدی به اجرای عدالت نخواهد بود.

در ادامه، بورل با اشاره به حملات مداوم اسرائیل گفت: این حملات نه‌تنها باعث آوارگی و مرگ هزاران لبنانی شده، بلکه به‌شدت به نهادهای دولتی لبنان، از جمله ارتش، آسیب رسانده است. اگر آتش‌بس نقض شود و شرایط به گذشته بازگردد، لبنان با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد.

