در ماه دسامبر، اسرائیل در جریان سرنگونی رژیم بشار اسد، اشغال بلندی‌های جولان را گسترش داد و منطقه غیرنظامی در جبل‌الشیخ (هرمون) را اشغال کرد. در ۸ دسامبر، ارتش اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای به سراسر سوریه انجام داد که منجر به تخریب سایت‌های نظامی، تسلیحات و زیرساخت‌ها شد. این اقدام، نقض حاکمیت سوریه بود و محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت.

علاوه بر این، اسرائیل انحلال توافقنامه ۱۹۷۴ تفکیک نیروها با سوریه را اعلام کرد و نیروهای خود را در منطقه غیرنظامی بلندی‌های جولان مستقر کرد که بیشتر آن را از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده است. همچنین این اقدام با انتقاد سازمان ملل و کشورهای عربی مواجه شد.