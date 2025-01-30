سیاست
نگرانی تل‌آویو از تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از سوریه
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دونالد ترامپ قصد دارد صدها سرباز آمریکایی را از سوریه خارج کند. این اقدام نگرانی‌هایی را در تل‌آویو ایجاد کرده که می‌تواند تاثیراتی بر امنیت منطقه داشته باشد.
عکس : AP
30 ژانویه 2025

«کان» رادیو عمومی رسمی اسرائیل، روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد مقامات ارشد کاخ سفید، پیامی به همتایان اسرائیلی خود منتقل کرده‌اند که نشان می‌دهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند.

گفتنی است بر اساس اطلاعیه ماه دسامبر پنتاگون، آمریکا حدود ۲ هزار سرباز در سوریه مستقر کرده است.

رادیو عمومی کان اسرائیل در این گزارش، به این موضوع اشاره کرد که این خروج می‌تواند نگرانی‌های زیادی را در تل‌آویو به دنبال داشته باشد. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه از کوه هرمون در سوریه که اخیرا به اشغال اسرائیل درآمده است، بازدید کرد. وی بر تصمیم اسرائیل برای حضور نظامی نامحدود در این منطقه پس از اشغال آن در ماه گذشته تاکید کرد.

در ماه دسامبر، اسرائیل در جریان سرنگونی رژیم بشار اسد، اشغال بلندی‌های جولان را گسترش داد و منطقه غیرنظامی در جبل‌الشیخ (هرمون) را اشغال کرد. در ۸ دسامبر، ارتش اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای به سراسر سوریه انجام داد که منجر به تخریب سایت‌های نظامی، تسلیحات و زیرساخت‌ها شد. این اقدام، نقض حاکمیت سوریه بود و محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت.

علاوه بر این، اسرائیل انحلال توافقنامه ۱۹۷۴ تفکیک نیروها با سوریه را اعلام کرد و نیروهای خود را در منطقه غیرنظامی بلندی‌های جولان مستقر کرد که بیشتر آن را از سال ۱۹۶۷ اشغال کرده است. همچنین این اقدام با انتقاد سازمان ملل و کشورهای عربی مواجه شد.

