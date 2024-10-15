وزرای خارجه چهار کشور انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا حملات اخیر اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل (UNIFIL) در جنوب لبنان را شدیداً محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شدند. در بیانیهای که روز دوشنبه ۱۴ اکتبر منتشر شد، این چهار کشور نگرانی خود را از حملات ارتش اسرائیل به پایگاههای یونیفل که منجر به مجروح شدن چندین صلحبان شده است، ابراز کردند.
در این بیانیه آمده است که هرگونه حمله عمدی به نیروهای حافظ صلح نقض آشکار قوانین بشردوستانه بینالمللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است. وزرای خارجه کشورهای مذکور بر لزوم تأمین ایمنی و امنیت پرسنل یونیفل تأکید کرده و از اسرائیل و سایر طرفها خواستند که به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند و اجازه دهند یونیفل به وظایف خود ادامه دهد.
بیانیه همچنین بر نقش حیاتی یونیفل در حفظ امنیت و ثبات در جنوب لبنان و اهمیت اقدامات سازمان ملل در حلوفصل درگیریها در منطقه تأکید کرد. حملات اخیر اسرائیل به نیروهای یونیفل نگرانیهای گستردهای را در سطح بینالمللی به همراه داشته است و واکنشهای جهانی، بهویژه از سوی کشورهای اروپایی، نشان از محکومیت گسترده این اقدامات دارد.