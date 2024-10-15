سیاست
بیانیه مشترک آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا: حملات اسرائیل به یونیفل باید متوقف گردد
وزرای خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا حملات اسرائیل به نیروهای یونیفل در جنوب لبنان را محکوم و خواستار توقف فوری آن شدند. آنها بر لزوم حفظ ایمنی پرسنل یونیفل و رعایت قوانین بین‌المللی تأکید کردند.
مقر فرماندهی در منطقه راس ناکوره در جنوب لبنان که یک عضو یونیفل زخمی شد / عکس: AA
15 اکتبر 2024

وزرای خارجه چهار کشور انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا حملات اخیر اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل (UNIFIL) در جنوب لبنان را شدیداً محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شدند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۱۴ اکتبر منتشر شد، این چهار کشور نگرانی خود را از حملات ارتش اسرائیل به پایگاه‌های یونیفل که منجر به مجروح شدن چندین صلح‌بان شده است، ابراز کردند.

در این بیانیه آمده است که هرگونه حمله عمدی به نیروهای حافظ صلح نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است. وزرای خارجه کشورهای مذکور بر لزوم تأمین ایمنی و امنیت پرسنل یونیفل تأکید کرده و از اسرائیل و سایر طرف‌ها خواستند که به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند و اجازه دهند یونیفل به وظایف خود ادامه دهد.

بیانیه همچنین بر نقش حیاتی یونیفل در حفظ امنیت و ثبات در جنوب لبنان و اهمیت اقدامات سازمان ملل در حل‌وفصل درگیری‌ها در منطقه تأکید کرد. حملات اخیر اسرائیل به نیروهای یونیفل نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است و واکنش‌های جهانی، به‌ویژه از سوی کشورهای اروپایی، نشان از محکومیت گسترده این اقدامات دارد.

