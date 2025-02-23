حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، روز دوشنبه تأیید کرد که صادرات نفت از منطقه اقلیم کرد عراق از هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم به حل یک اختلاف دوساله میان بغداد و اربیل منجر شده و نشاندهنده بهبود روابط میان دو طرف است.
پس از اظهارات وزیر نفت عراق، دولت فدرال بغداد و مسئولین اقلیم مذاکرات فنی برای تعیین جزئیات مربوط به ازسرگیری صادرات، از جمله مکانیزم پرداخت به شرکتهای نفتی را آغاز کردند.
اعلام این تصمیم پس از آن صورت گرفت که پارلمان عراق در تاریخ ۲ فوریه اصلاحیهای در بودجه تصویب کرد که بر اساس آن، هزینه حملونقل و تولید نفت در اقلیم ۱۶ دلار به ازای هر بشکه تعیین شد. همچنین، این اصلاحیه مسئولین اقلیم را ملزم میکند که تولید نفت خود را به شرکت دولتی سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) تحویل دهد.
وزارت نفت عراق در بیانیه روز شنبه خود از مسئولین اقلیم خواست که روند تحویل نفت به SOMO را آغاز کند تا صادرات نفت به ترکیه مجدداً فعال شود.