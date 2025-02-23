سیاست
صادرات نفت از عراق به ترکیه از سرگرفته خواهد شد
وزارت نفت عراق روز شنبه اعلام کرد که تمامی مراحل لازم برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه تکمیل شده است.
خط لوله نفتی در عراق/ منبع: Reuters
23 فوریه 2025

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، روز دوشنبه تأیید کرد که صادرات نفت از منطقه اقلیم کرد عراق از هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم به حل یک اختلاف دوساله میان بغداد و اربیل منجر شده و نشان‌دهنده بهبود روابط میان دو طرف است.

پس از اظهارات وزیر نفت عراق، دولت فدرال بغداد و مسئولین اقلیم مذاکرات فنی برای تعیین جزئیات مربوط به ازسرگیری صادرات، از جمله مکانیزم پرداخت به شرکت‌های نفتی را آغاز کردند.

اعلام این تصمیم پس از آن صورت گرفت که پارلمان عراق در تاریخ ۲ فوریه اصلاحیه‌ای در بودجه تصویب کرد که بر اساس آن، هزینه حمل‌ونقل و تولید نفت در اقلیم ۱۶ دلار به ازای هر بشکه تعیین شد. همچنین، این اصلاحیه مسئولین اقلیم را ملزم می‌کند که تولید نفت خود را به شرکت دولتی سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) تحویل دهد.

وزارت نفت عراق در بیانیه روز شنبه خود از مسئولین اقلیم خواست که روند تحویل نفت به SOMO را آغاز کند تا صادرات نفت به ترکیه مجدداً فعال شود.

