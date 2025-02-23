حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، روز دوشنبه تأیید کرد که صادرات نفت از منطقه اقلیم کرد عراق از هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم به حل یک اختلاف دوساله میان بغداد و اربیل منجر شده و نشان‌دهنده بهبود روابط میان دو طرف است.

پس از اظهارات وزیر نفت عراق، دولت فدرال بغداد و مسئولین اقلیم مذاکرات فنی برای تعیین جزئیات مربوط به ازسرگیری صادرات، از جمله مکانیزم پرداخت به شرکت‌های نفتی را آغاز کردند.