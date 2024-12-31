روزنامه اسرائیلی هاآرتص در مقاله سردبیری خود که اخیراً منتشر کرده به تخریب بیمارستان‌ها در شمال غزه توسط اسرائیل اشاره کرده و این اقدامات را بخشی از یک اقدام برای پاکسازی نژادی علیه فلسطینی‌ها دانسته است.

در این مقاله آمده است که تخریب بیمارستان‌های شمال غزه توسط اسرائیل با هدف کاهش جمعیت منطقه و آواره‌کردن ساکنان آن به مناطق جنوبی است.

یورش ۲۷ دسامبر نظامیان اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان، جدیدترین حمله از سلسله حملات ارتش اسرائیل به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی غزه بود. در این حملات، بخشی از محدود تجهیزات پزشکی موجود در غزه آسیب جدی دیده‌اند و بسیاری از ساختمان‌ها بلااستفاده شده‌اند. بیماران داخل بیمارستان‌ها یا کشته شده‌اند یا مجبور به انتقال به کمپ‌های چادری شده‌اند.