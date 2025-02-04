4 فوریه 2025
نواف سلام، نخستوزیر جدید لبنان، روز دوشنبه سوم ژانویه، در بیانیهای اعلام کرد که بر اساس توافقی که با آقای ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، انجام دادهاند، در مسیر اصلاحات و نجات کشور قدم برداشتهاند و روند تشکیل دولت بهطور مثبت پیش میرود.
وی با اشاره به اینکه انتخاب اعضای کابینه بر اساس معیارهایی که پیش از این اعلام کردهاند، انجام میشود، افزود: شایعات مبنی بر وجود اختلاف میان احزاب یا تحمیل نامهای خاص برای پستهای وزارتی صحت ندارد.
نواف سلام همچنین تصریح کرد که هرگونه صحبت درباره تحمیل نامها برای پستهای وزارتی بیاساس است و برای دستیابی به کابینهای که با دیدگاههای وی همراستا باشد، پس از مشورت با تمامی فراکسیونهای پارلمانی، شخصاً انتخابها را انجام خواهد داد.