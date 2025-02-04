نواف سلام، نخست‌وزیر جدید لبنان، روز دوشنبه سوم ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس توافقی که با آقای ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، انجام داده‌اند، در مسیر اصلاحات و نجات کشور قدم برداشته‌اند و روند تشکیل دولت به‌طور مثبت پیش می‌رود.