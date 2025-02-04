سیاست
نخست‌وزیر جدید لبنان: شایعات اختلافات احزاب و تحمیل نام‌ها برای کابینه بی‌اساس است
نخست‌وزیر جدید لبنان اعلام کرد که اسامی پیشنهادی برای تشکیل دولت جدید تحمیلی نبوده و روند پیشرفت امور به سمت اصلاحات مثبت در حرکت است. وی همچنین شایعات درباره اختلافات بین احزاب را تکذیب کرد.
نواف سلام، نخست‌وزیر جدید لبنان / عکس: Reuters
نواف سلام، نخست‌وزیر جدید لبنان، روز دوشنبه سوم ژانویه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس توافقی که با آقای ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، انجام داده‌اند، در مسیر اصلاحات و نجات کشور قدم برداشته‌اند و روند تشکیل دولت به‌طور مثبت پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه انتخاب اعضای کابینه بر اساس معیارهایی که پیش از این اعلام کرده‌اند، انجام می‌شود، افزود: شایعات مبنی بر وجود اختلاف میان احزاب یا تحمیل نام‌های خاص برای پست‌های وزارتی صحت ندارد.

نواف سلام همچنین تصریح کرد که هرگونه صحبت درباره تحمیل نام‌ها برای پست‌های وزارتی بی‌اساس است و برای دستیابی به کابینه‌ای که با دیدگاه‌های وی هم‌راستا باشد، پس از مشورت با تمامی فراکسیون‌های پارلمانی، شخصاً انتخاب‌ها را انجام خواهد داد.

