سیاست
1 دقیقه خواندن
بازداشت مرد نابینای سالخورده در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن
پلیس متروپولیتن لندن در جریان تظاهرات ۹ آگوست علیه ممنوعیت فعالیت گروه «اقدام برای فلسطین»، بیش از ۴۶۶ نفر را بازداشت کرد. ویدئوی منتشرشده نشان می‌دهد که در میان بازداشت‌شدگان، یک مرد نابینای سالخورده با ویلچر نیز حضور داشته است.
بازداشت مرد نابینای سالخورده در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن / TRT Farsi
11 اوت 2025

پلیس متروپولیتن لندن در جریان تظاهرات ۹ آگوست علیه ممنوعیت فعالیت گروه «اقدام برای فلسطین»، بیش از ۴۶۶ نفر را بازداشت کرد. ویدئوی منتشرشده نشان می‌دهد که در میان بازداشت‌شدگان، یک مرد نابینای سالخورده با ویلچر نیز حضور داشته است.

مطالب پیشنهادی
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us