بازداشت مرد نابینای سالخورده در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن
پلیس متروپولیتن لندن در جریان تظاهرات ۹ آگوست علیه ممنوعیت فعالیت گروه «اقدام برای فلسطین»، بیش از ۴۶۶ نفر را بازداشت کرد. ویدئوی منتشرشده نشان میدهد که در میان بازداشتشدگان، یک مرد نابینای سالخورده با ویلچر نیز حضور داشته است.
بازداشت مرد نابینای سالخورده در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن / TRT Farsi
11 اوت 2025
