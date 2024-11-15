ترکیه
وزارت دفاع ترکیه: ۴۸ تروریست از پای درآمدند
وزارت دفاع ملی ترکیه از پای درآمدن ۴۸ تروریست طی هفته گذشته در نتیجه عملیات ضد‌ تروریستی در داخل کشور و در شمال عراق و سوریه خبر داد.
یکی از اعضای نیروهای مسلح ترکیه/ عکس: AA
15 نوامبر 2024

دریاسالار زکی آک‌ترک، مشاور مطبوعاتی و روابط بین‌المللی وزارت دفاع ترکیه، در نشست مطبوعاتی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۴۸ تروریست در داخل ترکیه و مناطق شمالی سوریه و عراق از پای درآمده‌اند.

وی با اشاره به آمار سال جاری میلادی گفت: از ابتدای ژانویه تاکنون، ۱۲۹۹ تروریست در شمال عراق و ۱۲۰۶ تروریست در شمال سوریه از پای درآمده‌اند.

او همچنین افزود که نیروهای مسلح ترکیه در «عملیات پنجه-قفل» در شمال عراق مقادیر زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات را از مخفیگاه‌های مورد استفاده تروریست‌ها کشف و ضبط کرده‌اند.

آک‌ترک همچنین خاطرنشان کرد که طی هفته گذشته، یک عضو دیگر گروه تروریستی پ.ک.ک به نیروهای مرزی ترکیه در منطقه جیلان‌پینار تسلیم شده است.

او در ادامه گفت: طی یک هفته گذشته، ۱۴۹ نفر از جمله یک تروریست در حین تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزهای ترکیه دستگیر شده‌اند. در مجموع طی ۱۱ ماه گذشته ۱۲ هزار و ۶۱۰ نفر در حین تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزها شناسایی و دستگیر شده‌اند.

مشاور مطبوعاتی وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین اعلام کرد که طی هفته گذشته از عبور غیرقانونی ۱۴۴۳ نفر از مرزهای ترکیه جلوگیری به عمل آمده است. این آمار در ۱۱ ماه گذشته به ۸۷ هزار و ۷۵۵ نفر رسیده است.

