دریاسالار زکی آک‌ترک، مشاور مطبوعاتی و روابط بین‌المللی وزارت دفاع ترکیه، در نشست مطبوعاتی ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۴۸ تروریست در داخل ترکیه و مناطق شمالی سوریه و عراق از پای درآمده‌اند.

وی با اشاره به آمار سال جاری میلادی گفت: از ابتدای ژانویه تاکنون، ۱۲۹۹ تروریست در شمال عراق و ۱۲۰۶ تروریست در شمال سوریه از پای درآمده‌اند.

او همچنین افزود که نیروهای مسلح ترکیه در «عملیات پنجه-قفل» در شمال عراق مقادیر زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات را از مخفیگاه‌های مورد استفاده تروریست‌ها کشف و ضبط کرده‌اند.