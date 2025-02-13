رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سومین مقصد از سفر چهارروزه آسیایی خود به پاکستان رفت و با شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد. در نشست خبری مشترک، دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند.

رجب طیب اردوغان در دیدار با نخست‌وزیر پاکستان طی نشست خبری مشترک که روز پنج‌شنبه سیزدهم فوریه در اسلام‌آباد برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های اقتصادی مشترک دو کشور، اعلام کرد و بیان داشت: با آقای نخست‌وزیر توافق کردیم که تلاش‌های خود را برای رسیدن به هدف ۵ میلیارد دلار حجم تجارت بین دو کشور افزایش دهیم.

وی همچنین بخش خصوصی را به حضور فعال‌تر در بازار پاکستان دعوت کرد و اظهار داشت: از طریق مجمع تجاری ترکیه - پاکستان، سرمایه‌گذاران خود را ترغیب می‌کنیم تا فعالیت‌های بیشتری در پاکستان داشته باشند.

مبارزه با تروریسم از دیگر محورهای مذاکرات دو کشور بود. اردوغان از حمایت پاکستان در مقابله با گروه‌های تروریستی قدردانی کرد و بیان داشت: ما از پاکستان در مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن حمایت می‌کنیم و درعین‌حال حمایت قوی پاکستان را در مقابله با تمامی گروه‌های تروریستی ازجمله پ‌.ک.‌ک/ی.‌پ.‌گ، داعش و فتو احساس می‌کنیم.

وی همچنین روابط ترکیه و پاکستان را ناگسستنی توصیف کرد و بر ریشه‌های تاریخی و عمیق این همکاری تأکید داشت. علاوه بر این، اردوغان از حمایت مستمر پاکستان از حقوق ترک‌های قبرس قدردانی کرد و آن را اقدامی ارزشمند دانست.