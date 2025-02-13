سیاست
3 دقیقه خواندن
همکاری‌های اقتصادی و امنیتی؛ محور گفت‌وگوهای اردوغان و شریف در اسلام آباد
رجب طیب اردوغان در ادامه سفر آسیایی خود، در پاکستان با نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد. توسعه همکاری‌های اقتصادی، مبارزه با تروریسم و حمایت از فلسطین از محورهای اصلی این دیدار بود.
همکاری‌های اقتصادی و امنیتی؛ محور گفت‌وگوهای اردوغان و شریف در اسلام آباد
روسای جمهور ترکیه و پاکستان / عکس: AA
13 فوریه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سومین مقصد از سفر چهارروزه آسیایی خود به پاکستان رفت و با شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد. در نشست خبری مشترک، دو طرف بر گسترش روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند.

رجب طیب اردوغان در دیدار با نخست‌وزیر پاکستان طی نشست خبری مشترک که روز پنج‌شنبه سیزدهم فوریه در اسلام‌آباد برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های اقتصادی مشترک دو کشور، اعلام کرد و بیان داشت: با آقای نخست‌وزیر توافق کردیم که تلاش‌های خود را برای رسیدن به هدف ۵ میلیارد دلار حجم تجارت بین دو کشور افزایش دهیم.

وی همچنین بخش خصوصی را به حضور فعال‌تر در بازار پاکستان دعوت کرد و اظهار داشت: از طریق مجمع تجاری ترکیه - پاکستان، سرمایه‌گذاران خود را ترغیب می‌کنیم تا فعالیت‌های بیشتری در پاکستان داشته باشند.

مبارزه با تروریسم از دیگر محورهای مذاکرات دو کشور بود. اردوغان از حمایت پاکستان در مقابله با گروه‌های تروریستی قدردانی کرد و بیان داشت: ما از پاکستان در مبارزه با تروریسم در همه اشکال آن حمایت می‌کنیم و درعین‌حال حمایت قوی پاکستان را در مقابله با تمامی گروه‌های تروریستی ازجمله پ‌.ک.‌ک/ی.‌پ.‌گ، داعش و فتو احساس می‌کنیم.

وی همچنین روابط ترکیه و پاکستان را ناگسستنی توصیف کرد و بر ریشه‌های تاریخی و عمیق این همکاری تأکید داشت. علاوه بر این، اردوغان از حمایت مستمر پاکستان از حقوق ترک‌های قبرس قدردانی کرد و آن را اقدامی ارزشمند دانست.

مطالب پیشنهادی

موضع قاطع ترکیه درباره فلسطین

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر حمایت ترکیه از مردم فلسطین تأکید کرد و اظهار داشت: ما با صبر و استقامت برای تأسیس یک دولت مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و با پایتختی قدس شرقی تلاش خواهیم کرد.

در ادامه وی با اشاره به تحولات اخیر در غزه هشدار داد: ما بر این باوریم که در زمانی که پیشنهادهای غیرقانونی و غیراخلاقی برای بیرون راندن برادران و خواهرانمان از غزه مطرح می‌شود، باید بر موضع قاطع خود بیش از پیش تأکید کنیم.

در این نشست، شهباز شریف نیز از نقش برجسته ترکیه در رشد اقتصادی و حمایت از کشورهای مسلمان تمجید کرد و بیان داشت: ترکیه یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در جهان است و همواره از حقوق ملت‌های مسلمان، به‌ویژه ستمدیدگان، دفاع کرده است.

وی همچنین تأکید کرد که جهان اسلام به مواضع ترکیه توجه ویژه‌ای دارد و از روابط تاریخی دو کشور به‌عنوان رابطه‌ای بی‌نظیر مبتنی بر ارزش‌های مشترک یاد کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us