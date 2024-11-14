طبق گزارش رسانه‌های ایران به نقل از عباس شاهسونی، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت این کشور، آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ (۲۱ مارس ۲۰۲۲ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۳) باعث مرگ ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر شده است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۶ هزار نفر بوده است.

شاهسونی در خصوص تأثیر مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها بر این آمار توضیح داد که در تهران مازوت‌سوزی انجام نمی‌شود و آلودگی ناشی از آن بیشتر در شهرهایی چون اصفهان و اراک مشاهده می‌شود. این آمار بر اساس بررسی ۵۷ شهر با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر گردآوری شده است.