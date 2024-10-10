منطقه‌
سازمان جهانی بهداشت ۱۱۴ تن دارو و لوازم بهداشتی به افغانستان کمک کرد
دفتر سازمان جهانی بهداشت مستقر در افغانستان از ارسال ۱۱۴ تن دارو و لوازم بهداشتی به مردم این کشور خبر داد.
یکی از مراکز بهداشتی در افغانستان/ عکس: AA
10 اکتبر 2024

دفتر سازمان جهانی بهداشت مستقر در افغانستان اعلام کرد که به‌عنوان بخشی از برنامه خود برای فصل زمستان، ۱۱۴ تن دارو و لوازم بهداشتی به ارزش ۱.۴ میلیون دلار به وزارت بهداشت طالبان تحویل داده است.

بر اساس این اطلاعیه، محموله‌های اهدایی برای درمان ۸۰۰ هزار بیمار در ۱۶۶ مرکز سلامت دوردست در ۲۲ استان افغانستان ارسال شده است. این سازمان به همراه نهادهای کمک‌کننده متعهد به بهبود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و نجات جان مردم در مناطق محروم کشور افغانستان است.

دفتر سازمان جهانی بهداشت در کابل تأکید کرد که کاهش کمک‌ها پس از روی کار آمدن طالبان تأثیر منفی زیادی بر نظام بهداشت افغانستان داشته است. پیش‌ازاین، این سازمان حدود ۲۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی را به پنج استان افغانستان ارسال کرده بود.

در سال‌های اخیر، افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی روبرو بوده و درآمد مردم کاهش‌یافته است. ده‌ها هزار شهروند این کشور شغل خود را از دست داده و با آسیب‌های اقتصادی شدید مواجه هستند.

