دفتر سازمان جهانی بهداشت مستقر در افغانستان اعلام کرد که بهعنوان بخشی از برنامه خود برای فصل زمستان، ۱۱۴ تن دارو و لوازم بهداشتی به ارزش ۱.۴ میلیون دلار به وزارت بهداشت طالبان تحویل داده است.
بر اساس این اطلاعیه، محمولههای اهدایی برای درمان ۸۰۰ هزار بیمار در ۱۶۶ مرکز سلامت دوردست در ۲۲ استان افغانستان ارسال شده است. این سازمان به همراه نهادهای کمککننده متعهد به بهبود دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و نجات جان مردم در مناطق محروم کشور افغانستان است.
دفتر سازمان جهانی بهداشت در کابل تأکید کرد که کاهش کمکها پس از روی کار آمدن طالبان تأثیر منفی زیادی بر نظام بهداشت افغانستان داشته است. پیشازاین، این سازمان حدود ۲۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی را به پنج استان افغانستان ارسال کرده بود.
در سالهای اخیر، افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی روبرو بوده و درآمد مردم کاهشیافته است. دهها هزار شهروند این کشور شغل خود را از دست داده و با آسیبهای اقتصادی شدید مواجه هستند.