دفتر سازمان جهانی بهداشت مستقر در افغانستان اعلام کرد که به‌عنوان بخشی از برنامه خود برای فصل زمستان، ۱۱۴ تن دارو و لوازم بهداشتی به ارزش ۱.۴ میلیون دلار به وزارت بهداشت طالبان تحویل داده است.

بر اساس این اطلاعیه، محموله‌های اهدایی برای درمان ۸۰۰ هزار بیمار در ۱۶۶ مرکز سلامت دوردست در ۲۲ استان افغانستان ارسال شده است. این سازمان به همراه نهادهای کمک‌کننده متعهد به بهبود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و نجات جان مردم در مناطق محروم کشور افغانستان است.