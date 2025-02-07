سیاست
چین و پاکستان بر حمایت از ادغام افغانستان در جامعه بین‌المللی تأکید کردند
چین و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک بر حمایت از ادغام افغانستان در جامعه بین‌المللی تأکید کرده و بر لزوم حفظ ارتباط و هماهنگی برای ثبات و توسعه پایدار این کشور تأکید کردند.
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان در مراسم امضای توافقنامه در تالار بزرگ خلق در پکن / تصویر : REUTERS
7 فوریه 2025

روز پنجشنبه ۶ فوریه ۲۰۲۵، پس از دیدار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و آصف علی زرداری، همتای پاکستانی او در پکن، بیانیه‌ای مشترک منتشر شد. دو طرف بر تقویت اعتماد متقابل، همکاری‌های امنیتی و هماهنگی بین‌المللی برای منافع مشترک، صلح منطقه‌ای و توسعه پایدار توافق کردند.

در بیانیه مشترک، چین و پاکستان همچنین بر تداوم همکاری و نقش سازنده خود در کمک به افغانستان برای دستیابی به توسعه پایدار و تعامل مؤثر با جهان تأکید کردند.

دو طرف همچنین بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن با رویکرد «عدم تحمل» تأکید کرده و از حکومت افغانستان خواستند اقدامات ملموس و قابل راستی‌آزمایی برای برچیدن و نابودی تمامی گروه‌های تهدیدآفرین مستقر در این کشور انجام دهد.

چین و پاکستان با اشاره به تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت این گروه‌ها، بر اهمیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تأکید کرده و خواستار همکاری بیشتر برای حفظ امنیت منطقه‌ای شدند.

