روز پنجشنبه ۶ فوریه ۲۰۲۵، پس از دیدار شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و آصف علی زرداری، همتای پاکستانی او در پکن، بیانیهای مشترک منتشر شد. دو طرف بر تقویت اعتماد متقابل، همکاریهای امنیتی و هماهنگی بینالمللی برای منافع مشترک، صلح منطقهای و توسعه پایدار توافق کردند.
در بیانیه مشترک، چین و پاکستان همچنین بر تداوم همکاری و نقش سازنده خود در کمک به افغانستان برای دستیابی به توسعه پایدار و تعامل مؤثر با جهان تأکید کردند.
دو طرف همچنین بر تعهد خود به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن با رویکرد «عدم تحمل» تأکید کرده و از حکومت افغانستان خواستند اقدامات ملموس و قابل راستیآزمایی برای برچیدن و نابودی تمامی گروههای تهدیدآفرین مستقر در این کشور انجام دهد.
چین و پاکستان با اشاره به تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت این گروهها، بر اهمیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تأکید کرده و خواستار همکاری بیشتر برای حفظ امنیت منطقهای شدند.