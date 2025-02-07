روز پنجشنبه ۶ فوریه ۲۰۲۵، پس از دیدار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و آصف علی زرداری، همتای پاکستانی او در پکن، بیانیه‌ای مشترک منتشر شد. دو طرف بر تقویت اعتماد متقابل، همکاری‌های امنیتی و هماهنگی بین‌المللی برای منافع مشترک، صلح منطقه‌ای و توسعه پایدار توافق کردند.

در بیانیه مشترک، چین و پاکستان همچنین بر تداوم همکاری و نقش سازنده خود در کمک به افغانستان برای دستیابی به توسعه پایدار و تعامل مؤثر با جهان تأکید کردند.