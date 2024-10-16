سیاست
خشکسالی، کمبود غذا و کشتار فیل‌ها؛ زنجیره بحران در آفریقا
در پی خشکسالی شدید در جنوب آفریقا، دولت‌های نامبیا و زیمبابوه تصمیم به کشتار صدها حیوان برای تأمین غذا گرفته‌اند. این اقدام واکنش‌های زیادی از سوی حامیان محیط‌زیست را برانگیخته است.
خانواده‌ای از فیل‌های ذخیره‌گاه ملی در کنیا / عکس: Reuters
16 اکتبر 2024

خشکسالی شدید در برخی از مناطق جنوب آفریقا باعث شده است که دولت‌های این کشورها تصمیم به کشتار صدها حیوان وحشی بگیرند تا از گوشت آنها برای تغذیه مردمی که با بحران کمبود غذا مواجه‌اند، استفاده کنند.

در ماه آگوست، نامبیا آغاز به کشتار ۷۲۳ حیوان از جمله ۸۳ فیل، ۳۰ اسب آبی و ۳۰۰ گورخر کرد. یک ماه بعد، زیمبابوه نیز مجوز کشتار ۲۰۰ فیل را صادر کرد. این اقدام‌ها پس از وقوع شدیدترین خشکسالی در این منطقه طی ۱۰۰ سال اخیر صورت گرفت، خشکسالی‌ای که باعث بحران غذایی، درگیری‌های منطقه‌ای و آسیب به منابع طبیعی شده است.

 این تصمیم با واکنش‌های شدید کارشناسان و فعالان محیط‌زیست مواجه شده است. بسیاری این اقدام را بی‌رحمانه و تنها یک راه‌حل موقتی برای بحران غذا می‌دانند و به‌شدت آن را محکوم کرده‌اند. انتقادها زمانی شدت گرفت که خبر رسید دولت نامبیا مجوز شکار فیل‌ها را به گردشگران اروپایی و آمریکایی داد که به شکار و خرید اعضای حیوانات مانند پوست و عاج علاقه دارند.

برخی از منتقدان این تصمیم را نژادپرستانه می‌دانند و بر این باورند که شرکت‌های غربی جوامع آفریقایی را به نفع اهداف خود تحت‌فشار قرار می‌دهند و انسان‌ها را قربانی علایق خاص خود می‌کنند.

رومئو مویوندا، سخنگوی وزارت محیط‌زیست نامبیا، اعلام کرد که حدود ۱۲ فیل از ۸۳ فیل برای شکار توسط گردشگران غربی انتخاب شده‌اند.

گزارش‌ها از جنوب آفریقا نشان‌دهنده بحران نگران‌کننده و گسترده‌ای است؛ محصولات کشاورزی از بین رفته‌اند، دام‌ها تلف شده‌اند و حدود ۷۰ میلیون نفر به‌شدت نیازمند غذا هستند. خشکسالی اخیر که به دلیل پدیده ال-نینو رخ‌داده، نیمی از جمعیت نامبیا و زیمباوه را با بحران امنیت غذایی مواجه کرده است.

الیزابت مرما، معاون اجرایی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، گفت: ما شاهد افزایش بی‌سابقه خشکسالی در این مناطق هستیم. او افزود که برداشت قانونی و پایدار از حیوانات وحشی برای تأمین غذا در برخی فرهنگ‌ها رایج است، به‌شرط آنکه تهدیدی برای بقای گونه‌ها نداشته باشد.

هرچند این دولت‌ها ادعا می‌کنند که این کشتارها تهدیدی برای بقای بلندمدت حیوانات وحشی ندارد و کاهش تعداد آنها به حفاظت از سایر حیوانات کمک می‌کند، اما فعالان محیط‌زیست همچنان نگران عواقب بلندمدت این اقدامات هستند.

 

