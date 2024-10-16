خشکسالی شدید در برخی از مناطق جنوب آفریقا باعث شده است که دولت‌های این کشورها تصمیم به کشتار صدها حیوان وحشی بگیرند تا از گوشت آنها برای تغذیه مردمی که با بحران کمبود غذا مواجه‌اند، استفاده کنند.

در ماه آگوست، نامبیا آغاز به کشتار ۷۲۳ حیوان از جمله ۸۳ فیل، ۳۰ اسب آبی و ۳۰۰ گورخر کرد. یک ماه بعد، زیمبابوه نیز مجوز کشتار ۲۰۰ فیل را صادر کرد. این اقدام‌ها پس از وقوع شدیدترین خشکسالی در این منطقه طی ۱۰۰ سال اخیر صورت گرفت، خشکسالی‌ای که باعث بحران غذایی، درگیری‌های منطقه‌ای و آسیب به منابع طبیعی شده است.

این تصمیم با واکنش‌های شدید کارشناسان و فعالان محیط‌زیست مواجه شده است. بسیاری این اقدام را بی‌رحمانه و تنها یک راه‌حل موقتی برای بحران غذا می‌دانند و به‌شدت آن را محکوم کرده‌اند. انتقادها زمانی شدت گرفت که خبر رسید دولت نامبیا مجوز شکار فیل‌ها را به گردشگران اروپایی و آمریکایی داد که به شکار و خرید اعضای حیوانات مانند پوست و عاج علاقه دارند.

برخی از منتقدان این تصمیم را نژادپرستانه می‌دانند و بر این باورند که شرکت‌های غربی جوامع آفریقایی را به نفع اهداف خود تحت‌فشار قرار می‌دهند و انسان‌ها را قربانی علایق خاص خود می‌کنند.

رومئو مویوندا، سخنگوی وزارت محیط‌زیست نامبیا، اعلام کرد که حدود ۱۲ فیل از ۸۳ فیل برای شکار توسط گردشگران غربی انتخاب شده‌اند.