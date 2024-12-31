نیروهای میت با انجام عملیات دقیق در مناسب‌ترین زمان، نصرت‌الدین دمیر و چند تروریست همراه او را که در حال آماده‌سازی برای حمله به نیروهای امنیتی ترکیه بودند، از پای درآوردند.

درباره تروریست نصرت‌الدین دمیر

نصرت‌الدین دمیر در سال ۲۰۱۴ به صفوف گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک پیوست و در سال ۲۰۱۵ به منطقه آواشین در عراق منتقل شد. او بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در سوریه فعالیت‌های تروریستی انجام داد.

در سال ۲۰۲۲ به شمال عراق بازگشت و به‌عنوان یکی از سرکردگان حملات تروریستی در منطقه عملیات «پنجه - قفل» منصوب شد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ نیز به‌عنوان به‌اصطلاح مسئول منطقه گارا در عراق فعالیت تروریستی کرد و نقش فعالی در برنامه‌ریزی حملات تروریستی داشت.