سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در یک عملیات ضدتروریستی، نصرتالدین دمیر با نام سازمانی «کورتای باتمان» که از بهاصطلاح مسئولان گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک در منطقه گارا عراق بود را از پای درآورد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع امنیتی، سازمان اطلاعات ملی ترکیه با شناسایی نصرتالدین دمیر، یکی از سرکردههای گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک که در طراحی و هدایت حملات علیه نیروهای امنیتی ترکیه نقش داشت، وی را بهعنوان هدف عملیات خود قرار داد.
میت، حمله تروریستی برنامهریزیشده در منطقه پنجه - قفل علیه نیروهای ترکیه را خنثی کرد
نصرتالدین دمیر در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در طراحی حملات تروریستی در منطقه عملیاتی «پنجه - قفل» علیه نیروهای ترکیه مشارکت داشت و پس از صدور دستورات، این حملات را از نزدیک پیگیری میکرد.
پس از شناسایی، نیروهای میت دریافتند که این تروریست در سال ۲۰۲۳ بهعنوان یکی از بهاصطلاح مسئولان گروه تروریستی در منطقه گارا عراق فعالیت میکرد و در هماهنگی با سرکردگان گروه، برای انجام حملات جدید در این منطقه آماده میشد.
نیروهای میت با انجام عملیات دقیق در مناسبترین زمان، نصرتالدین دمیر و چند تروریست همراه او را که در حال آمادهسازی برای حمله به نیروهای امنیتی ترکیه بودند، از پای درآوردند.
درباره تروریست نصرتالدین دمیر
نصرتالدین دمیر در سال ۲۰۱۴ به صفوف گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک پیوست و در سال ۲۰۱۵ به منطقه آواشین در عراق منتقل شد. او بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در سوریه فعالیتهای تروریستی انجام داد.
در سال ۲۰۲۲ به شمال عراق بازگشت و بهعنوان یکی از سرکردگان حملات تروریستی در منطقه عملیات «پنجه - قفل» منصوب شد. از ابتدای سال ۲۰۲۳ نیز بهعنوان بهاصطلاح مسئول منطقه گارا در عراق فعالیت تروریستی کرد و نقش فعالی در برنامهریزی حملات تروریستی داشت.