کوماندوهای ویژه ارتش ترکیه برای تقویت توانمندیهای امدادی و پزشکی خود در میدان جنگ، آموزشهای تخصصی در سطح «پرامدیک» دریافت میکنند تا در شرایط بحرانی و عملیاتهای حساس بتوانند به طور مؤثر امداد و نجات ارائه دهند. پرامدیک به تخصصی گفته میشود که فرد در آن قادر به ارائه مراقبتهای پزشکی اضطراری و امداد اولیه در شرایط بحرانی است.پرسنل فرماندهی نیروهای ویژه ارتش ترکیه که بهعنوان «Bordo Bereliler» شناخته میشوند، پس از دریافت آموزشهای تخصصی در سطح «پرامدیک» قادر به ارائه کمکهای پزشکی اضطراری در شرایط بحرانی هستند. این نیروها که به طور مستقیم زیر نظر ستاد کل ارتش ترکیه فعالیت میکنند، وظیفه اجرای عملیاتهای ویژه و محرمانه را بر عهده دارند و در این راستا آموزشهایی با تمرکز بر استقامت جسمی و روانی دریافت میکنند.فرایند آموزشی در فرماندهی نیروهای ویژه بسیار چالشبرانگیز است و داوطلبانی از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه برای پیوستن به این واحد ویژه در آن شرکت میکنند. پس از اتمام آموزشهای ابتدایی، افراد موفق تحت آموزشهای تخصصی در حوزههای مختلف قرار میگیرند.تمامی پرسنل تیمهای نیروهای ویژه در زمینههایی چون نبرد نزدیک، پرش با چتر، غواصی و استفاده از سلاح آموزشهای پیشرفته دریافت میکنند. این افراد که بهطور مداوم در عملیاتهای شناسایی ویژه و دیگر ماموریتهای پیچیده مشارکت دارند، همچنین در شرایط مختلف جغرافیایی و آب و هوایی فعالیت میکنند.بهویژه، متخصصان پزشکی که در تیمها حضور دارند، تحت آموزشهای ویژه در سطح «پرامدیک» قرار میگیرند. این افراد پس از گذراندن دورههای تخصصی مجاز به ارائه خدمات پزشکی در میدانهای نبرد میشوند. همچنین، این متخصصان در طول دوران حرفهای خود به طور مداوم در دورههای بروزرسانی و تقویتی شرکت میکنند.آموزشهای پزشکی در مرکز شبیهسازی سیهیه (Sıhhiye Simülasyon Merkezi)، با هدف آمادهسازی پرسنل برای مداخله در شرایط واقعی میدان جنگ برگزار میشود. این مرکز که مجهز به شبیهسازهایی با اندازه و ویژگیهای انسانی است، به پرسنل نیروهای ویژه امکان میدهد تا مهارتهای پزشکی خود را در شرایط اضطراری و با دقت بالا تقویت کنند. این مرکز آموزشی و تمرینی در ترکیه برای آمادهسازی پرسنل نظامی و بهویژه پرسنل فرماندهی نیروهای ویژه، در شرایط واقعی میدان جنگ و شبیهسازی شده، تأسیس شده است.