چگونه سنگاپور یک معجزه اقتصادی را تجربه کرد و به موفقیت رسید
علم‌وفناوری
3 دقیقه خواندن
چگونه سنگاپور یک معجزه اقتصادی را تجربه کرد و به موفقیت رسیدتحول سنگاپور از یک شهر بندری کوچک و کم‌توسعه به یک قدرت اقتصادی جهانی، که اغلب به عنوان "معجزه اقتصادی" یاد می‌شود، عمدتاً نتیجه سیاست‌گذاری‌های استراتژیک دولت، بهره‌گیری از نیروی کار متخصص و متنوع‌سازی اقتصادی است. این روایت موفقیت به‌طور ویژه بر اهمیت حاکمیت کارآمد، تعامل سازنده با بخش خصوصی و مشارکت فعال شهروندان در تحقق رشد پایدار تأکید دارد.
22 نوامبر 2024

معجزه اقتصادی سنگاپور؛ تحول از یک شهر بندری در حال رکود

از زمان استقلال در سال ۱۹۶۵، سنگاپور تحولی بارزی در اقتصاد خود رقم زده که بسیاری آن را "معجزه اقتصادی" می‌نامند. این کشور از یک بندر کوچک و دچار مشکل، به یکی از موفق‌ترین و رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. این موفقیت نتیجه سیاست‌های هوشمندانه دولت، انعطاف‌پذیری بالا و تعهد استوار به رشد اقتصادی بوده است.

سیاست‌های دولت حامی کسب‌وکار

یکی از ویژگی‌های برجسته رویکرد عمل‌گرایانه دولت سنگاپور، تمرکز بر ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار بوده که به طور قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تشویق کرده است. در سنگاپور سیاست‌های کلیدی برای جذب شرکت‌های چندملیتی وضع شد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زیرساخت‌ها برای دستیابی به این هدف انجام گرفت. همچنین، با انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد و ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف، سنگاپور توانست خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تجارت جهانی مطرح کند.

تعهد به توسعه و آموزش نیروی کار

علاوه بر این، توسعه نیروی کار سنگاپور نقشی کلیدی در رشد اقتصادی این کشور داشته است. تعهد دولت به آموزش، نیروی کار را به مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط اقتصادی پرشتاب امروز مجهز کرده است. برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، در کنار همکاری با شرکت‌های خصوصی، نیروی کار را برای صنایع نوظهور آماده کرده و زمینه‌ساز نوآوری و رشد اقتصادی شده است.

مطالب پیشنهادی

استراتژی تنوع‌بخشی به اقتصاد

سنگاپور به‌صورت هدفمند سعی کرد با تنوع‌بخشی در برنامه‌های اقتصادی، راه را برای موفقیت هموار کند؛ در این راستا تمرکز خود را از صنایع سنتی مانند تولید، به سمت بخش‌های نوظهور همچون فناوری اطلاعات، زیست‌فناوری و علوم جدید مالی کشاند. کارشناسان معتقدند این مهم نه‌تنها ثبات اقتصادی برای سنگاپور در پی داشت؛ بلکه اقتصاد این کشور برای رویارویی با چالش‌های پیش‌رو و بحران‌هایی که ممکن است به‌خاطر جهانی‌شدن روبه‌رو شود را آماده کرده است.

سنگاپور به طور استراتژیک و هدفمند اقتصاد خود را متنوع کرده و تمرکز را از صنایع سنتی مانند تولید به بخش‌های درحال‌رشد مثل فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی و مالیه تنوع بخشید. این تنوع‌بخشی نه‌تنها موجب ثبات اقتصاد شد، بلکه آن را برای مواجهه با چالش‌های آینده در دنیای رو به جهانی‌شدن آماده ساخت.

 نتیجه‌گیری: الگویی از حکمرانی مؤثر

در پایان، مسیر سنگاپور در دستیابی به موفقیت اقتصادی گواهی بر حکمرانی مؤثر و مشارکت فعال شهروندان آن است. تلاش‌های همسو و مشارکت‌های متقابل میان دولت، صاحبان کسب‌وکار و نیروی انسانی، اقتصادی پویا را شکل داده و سنگاپور را به‌عنوان الگویی برای دیگر کشورهای جویای رشد مشابه معرفی کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us