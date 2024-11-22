معجزه اقتصادی سنگاپور؛ تحول از یک شهر بندری در حال رکود

از زمان استقلال در سال ۱۹۶۵، سنگاپور تحولی بارزی در اقتصاد خود رقم زده که بسیاری آن را "معجزه اقتصادی" می‌نامند. این کشور از یک بندر کوچک و دچار مشکل، به یکی از موفق‌ترین و رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شده است. این موفقیت نتیجه سیاست‌های هوشمندانه دولت، انعطاف‌پذیری بالا و تعهد استوار به رشد اقتصادی بوده است.

سیاست‌های دولت حامی کسب‌وکار

یکی از ویژگی‌های برجسته رویکرد عمل‌گرایانه دولت سنگاپور، تمرکز بر ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار بوده که به طور قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تشویق کرده است. در سنگاپور سیاست‌های کلیدی برای جذب شرکت‌های چندملیتی وضع شد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زیرساخت‌ها برای دستیابی به این هدف انجام گرفت. همچنین، با انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد و ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف، سنگاپور توانست خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تجارت جهانی مطرح کند.

تعهد به توسعه و آموزش نیروی کار

علاوه بر این، توسعه نیروی کار سنگاپور نقشی کلیدی در رشد اقتصادی این کشور داشته است. تعهد دولت به آموزش، نیروی کار را به مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط اقتصادی پرشتاب امروز مجهز کرده است. برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای، در کنار همکاری با شرکت‌های خصوصی، نیروی کار را برای صنایع نوظهور آماده کرده و زمینه‌ساز نوآوری و رشد اقتصادی شده است.