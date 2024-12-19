در پی تحولات اخیر در سوریه، وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که این کشور همچنان در کنار مردم سوریه خواهد ماند و با گروه‌های تروریستی در منطقه مبارزه خواهد کرد. وزارت دفاع همچنین بر آمادگی ترکیه برای مقابله با تهدیدات امنیتی در شرق فرات و تاکید بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و امنیت خود در برابر هرگونه تهدید خارجی تأکید کرد.

در واکنش به وضعیت کنونی سوریه پس از سرنگونی رژیم اسد، منابع وزارت دفاع ملی گفتند: سوریه وارد دوره جدیدی شده و ترکیه همواره در کنار مردم سوریه بوده است. این کشور همچنان به تلاش‌های خود برای حفظ امنیت، ثبات، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد داد. وزارت دفاع تأکید کرد که هرگونه تحرکات گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای امنیت ترکیه و سوریه هستند، زیر نظر قرار گرفته و تدابیر پیشگیرانه اتخاذ خواهد شد.

در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر آتش‌بس ترکیه، وزارت دفاع ترکیه تصریح کرد که این کشور هرگز با گروه‌های تروریستی مذاکره نکرده و اظهارات ایالات متحده را تکذیب کرد.

در مورد حضور روسیه در سوریه و انتقال برخی نیروها به لیبی، منابع وزارت دفاع ترکیه اعلام کردند که وضعیت حضور روس‌ها در سوریه مبهم است و اخبار مربوط به انتقال نیروها به لیبی را پیگیری می‌کنند.