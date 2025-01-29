ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، روز سه‌شنبه، ٢٨ ژانویه، در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت: ما به فراهم‌سازی شرایط برای آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه بین حماس و اسرائیل ادامه خواهیم داد.

وی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، بعید نیست تاریخ تعیین‌شده برای آغاز مذاکرات به شانزدهمین روز از اجرایی شدن توافق کشیده شود.

الانصاری توضیح داد: تاکنون هیچ نقض جدی در توافق رخ نداده است و اتفاقات اخیر به سطحی نرسیده‌اند که منجر به شکست این توافق شوند.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل خواستار آزادی اربیل یهود است، تصریح کرد: ما همچنان در حال بررسی زمان دقیق این تحویل هستیم، ولی به احتمال زیاد وی قرار است تا پیش از روز جمعه تحویل داده شود.