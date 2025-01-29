ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، روز سهشنبه، ٢٨ ژانویه، در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت: ما به فراهمسازی شرایط برای آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق آتشبس در غزه بین حماس و اسرائیل ادامه خواهیم داد.
وی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، بعید نیست تاریخ تعیینشده برای آغاز مذاکرات به شانزدهمین روز از اجرایی شدن توافق کشیده شود.
الانصاری توضیح داد: تاکنون هیچ نقض جدی در توافق رخ نداده است و اتفاقات اخیر به سطحی نرسیدهاند که منجر به شکست این توافق شوند.
وی با اشاره به اینکه اسرائیل خواستار آزادی اربیل یهود است، تصریح کرد: ما همچنان در حال بررسی زمان دقیق این تحویل هستیم، ولی به احتمال زیاد وی قرار است تا پیش از روز جمعه تحویل داده شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید در تاثیرگذاری نقش کمیته مشترک قطر و مصر اغراق کنیم، افزود: این کمیته کار خود را از روز دوشنبه با بازگشت آوارگان جنوب غزه به شمال آن از طریق خیابان صلاحالدین در محور نتساریم آغاز کرده است و وظیفه آن فقط بازرسی خودروهایی است که به شمال غزه میروند.
الانصاری وجود اطلاعات مشخص درباره زمان بازگشایی گذرگاه مرزی رفح بین غزه و مصر از دو طرف را رد کرد و خاطرنشان کرد: کمیتههای فنی در حال بررسی مقاصد هفتاد اسیر فلسطینی هستند که طبق توافق غزه به مصر تبعید شدهاند.
گفتنی است که در تاریخ ۱۹ ژانویه سالجاری، توافق آتشبس و تبادل اسرا و بازداشتشدگان بین حماس و اسرائیل اجرایی شد.
این توافق در مرحله اول به مدت ۴۲ روز ادامه خواهد داشت که در طی آن مذاکراتی برای آغاز مرحله دوم و سپس مرحله سوم با میانجیگری مصر و قطر و حمایت ایالات متحده انجام خواهد شد.