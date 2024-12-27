مقامات ارشد آذربایجان به خبرگزاری آنادولو اعلام کردهاند که گزارشهای پیشین مبنی بر اینکه سقوط هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان (آزال) در نزدیکی شهر آکتائو در روز چهارشنبه به دلیل اصابت سیستم موشکی روسی بوده، صحت دارد.
این تأیید پس از آن صورت گرفت که رسانههای آذربایجانی به نقل از منابع دولتی گزارش دادند که نتایج اولیه تحقیقات نشان میدهد که هواپیما در نزدیکی شهر گروزنی توسط سیستم موشکی پانتسیر هدف قرار گرفته است. پانتسیر یک سامانه دفاع هوایی کوتاهبرد روسی است که برای هدف قراردادن هواپیماها، موشکها و دیگر تهدیدات هوایی طراحی شده است.
براساس این گزارش، به دلیل استفاده از سیستمهای جنگ الکترونیک روسیه، سیستم ارتباطی و GPS هواپیما به طور کامل مختل شد و این موضوع باعث ناپدیدشدن هواپیما از رادارها درحالیکه در فضای هوایی روسیه بود، شد. این گزارش افزوده است که هواپیما فقط زمانی دوباره در رادارها ظاهر شد که به منطقه اطراف دریای خزر نزدیک شده بود. کرملین از اظهارنظر در مورد گزارشهای رسانهای خودداری کرده است.
منابع دولتی آذربایجان همچنین اعلام کردند که علیرغم درخواست خلبانان برای فرود اضطراری، هیچگونه اجازه فرود در فرودگاههای روسیه به آنها داده نشده و دستور داده شده بود که هواپیما از دریای خزر به سمت آکتائو در قزاقستان حرکت کند.
منابع خبری آذربایجان رساندن هواپیما به آکتائو بدون داشتن سیستم ارتباطی و GPS را بهعنوان یک فداکاری بزرگ از سوی خلبانان توصیف کردند. این اقدام شجاعانه نشاندهنده تصمیمات حیاتی و دلیرانهای بود که برای نجات جان سرنشینان در شرایط بحرانی اتخاذ شد و در نهایت توانست جان تعدادی از سرنشینان را نجات دهد.
هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که ۶۷ سرنشین داشت و از باکو به گروزنی، چچن در حال حرکت بود، روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد. طبق گزارش مقامات قزاقستان، در این حادثه ۳۸ نفر جان باختند و ۲۹ نفر جان سالم به در بردند. روز پنجشنبه در آذربایجان بهعنوان روز ملی عزای عمومی اعلام شد.