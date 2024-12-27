منابع دولتی آذربایجان همچنین اعلام کردند که علی‌رغم درخواست خلبانان برای فرود اضطراری، هیچ‌گونه اجازه فرود در فرودگاه‌های روسیه به آنها داده نشده و دستور داده شده بود که هواپیما از دریای خزر به سمت آکتائو در قزاقستان حرکت کند.

منابع خبری آذربایجان رساندن هواپیما به آکتائو بدون داشتن سیستم ارتباطی و GPS را به‌عنوان یک فداکاری بزرگ از سوی خلبانان توصیف کردند. این اقدام شجاعانه نشان‌دهنده تصمیمات حیاتی و دلیرانه‌ای بود که برای نجات جان سرنشینان در شرایط بحرانی اتخاذ شد و در نهایت توانست جان تعدادی از سرنشینان را نجات دهد.

هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که ۶۷ سرنشین داشت و از باکو به گروزنی، چچن در حال حرکت بود، روز چهارشنبه در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان سقوط کرد. طبق گزارش مقامات قزاقستان، در این حادثه ۳۸ نفر جان باختند و ۲۹ نفر جان سالم به در بردند. روز پنج‌شنبه در آذربایجان به‌عنوان روز ملی عزای عمومی اعلام شد.