جعفری، سفیر رژیم سقوط کرده اسد در روسیه، در سخنانی در سفارت سوریه در مسکو اظهار داشت که پیش از سرنگونی بشار اسد، کشور تحت تسلط ساختارهای مافیایی و فساد قرار داشت و هیچ دولت کارآمد و منسجمی وجود نداشت. این اظهارات وی در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده منتشر شد.

او گفت: شاید تعجب کنید اگر بگویم در هیچ زمانی در سوریه حکومتی به معنای واقعی وجود نداشت. اگر حکومت واقعی وجود داشت، از خود دفاع می‌کرد. آنچه در سوریه وجود داشت، یک سیستم مافیایی و فاسد بود که در آن منافع کشور برای اهداف شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفت، و به همین دلیل سقوط رژیم سریع اتفاق افتاد.

جعفری همچنین تأکید کرد که دوران سرکوب در سوریه به پایان رسیده و کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که افق‌های روشن‌تری را پیش رو دارد. وی افزود: ما با شعار« ساختن یک وطن نو» وارد مرحله جدیدی می‌شویم. ما کشورمان را با صلح و عشق دوباره خواهیم ساخت.