جعفری، سفیر رژیم سقوط کرده اسد در روسیه، در سخنانی در سفارت سوریه در مسکو اظهار داشت که پیش از سرنگونی بشار اسد، کشور تحت تسلط ساختارهای مافیایی و فساد قرار داشت و هیچ دولت کارآمد و منسجمی وجود نداشت. این اظهارات وی در شبکههای اجتماعی به شکل گسترده منتشر شد.
او گفت: شاید تعجب کنید اگر بگویم در هیچ زمانی در سوریه حکومتی به معنای واقعی وجود نداشت. اگر حکومت واقعی وجود داشت، از خود دفاع میکرد. آنچه در سوریه وجود داشت، یک سیستم مافیایی و فاسد بود که در آن منافع کشور برای اهداف شخصی مورد استفاده قرار میگرفت، و به همین دلیل سقوط رژیم سریع اتفاق افتاد.
جعفری همچنین تأکید کرد که دوران سرکوب در سوریه به پایان رسیده و کشور وارد مرحلهای جدید شده است که افقهای روشنتری را پیش رو دارد. وی افزود: ما با شعار« ساختن یک وطن نو» وارد مرحله جدیدی میشویم. ما کشورمان را با صلح و عشق دوباره خواهیم ساخت.
او همچنین از ضرورت پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته سخن گفت و تأکید کرد که کارکنان سفارتها، دانشگاهها و دیگر نهادها نباید برای اعمال رژیم سقوط کرده مسئول شناخته شوند.
در بخش دیگری از سخنان خود، جعفری دراینخصوص که خود در این دوران بهعنوان نماینده سوریه در سازمان ملل متحد بوده است، گفت: من همیشه از منافع کشورم دفاع کردم، نه از رژیم. در دمشق بابت این موضوع مورد انتقاد قرار گرفتم، اما برای من وحدت وطن اهمیت بیشتری از منافع شخصی رهبران داشت.