سیاست
2 دقیقه خواندن
بشار جعفری: در سوریه هیچ حکومتی وجود نداشت، تنها مافیا بود
بشار جعفری در اظهاراتی گفت که در دوران رژیم اسد، سوریه تحت نفوذ مافیا و فساد قرار داشت و فاقد یک دولت معتبر بود. وی همچنین سقوط رژیم اسد را پایان دوران سرکوب در کشور دانسته و از آغاز عصری جدید با هدف بازسازی وطن سخن گفت.
بشار جعفری: در سوریه هیچ حکومتی وجود نداشت، تنها مافیا بود
تصویری از بشار اسد، بر روی ساختمان دولتی دیده می‌شود / عکس : AP
25 دسامبر 2024

جعفری، سفیر رژیم سقوط کرده اسد در روسیه، در سخنانی در سفارت سوریه در مسکو اظهار داشت که پیش از سرنگونی بشار اسد، کشور تحت تسلط ساختارهای مافیایی و فساد قرار داشت و هیچ دولت کارآمد و منسجمی وجود نداشت. این اظهارات وی در شبکه‌های اجتماعی به شکل گسترده منتشر شد.

او گفت: شاید تعجب کنید اگر بگویم در هیچ زمانی در سوریه حکومتی به معنای واقعی وجود نداشت. اگر حکومت واقعی وجود داشت، از خود دفاع می‌کرد. آنچه در سوریه وجود داشت، یک سیستم مافیایی و فاسد بود که در آن منافع کشور برای اهداف شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفت، و به همین دلیل سقوط رژیم سریع اتفاق افتاد.

جعفری همچنین تأکید کرد که دوران سرکوب در سوریه به پایان رسیده و کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که افق‌های روشن‌تری را پیش رو دارد. وی افزود: ما با شعار« ساختن یک وطن نو» وارد مرحله جدیدی می‌شویم. ما کشورمان را با صلح و عشق دوباره خواهیم ساخت.

مطالب پیشنهادی

او همچنین از ضرورت پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته سخن گفت و تأکید کرد که کارکنان سفارت‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر نهادها نباید برای اعمال رژیم سقوط کرده مسئول شناخته شوند.

در بخش دیگری از سخنان خود، جعفری دراین‌خصوص که خود در این دوران به‌عنوان نماینده سوریه در سازمان ملل متحد بوده است، گفت: من همیشه از منافع کشورم دفاع کردم، نه از رژیم. در دمشق بابت این موضوع مورد انتقاد قرار گرفتم، اما برای من وحدت وطن اهمیت بیشتری از منافع شخصی رهبران داشت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us