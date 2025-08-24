انجمن روزنامه‌نگاران فلسطینی روز شنبه ۲۳ آگوست اعلام کرد خالد مدهون، تصویربردار شبکه تلویزیون فلسطین، در غزه کشته شد. مدهون در منطقه زیکیم، جایی که گروهی از فلسطینیان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه حضور داشتند، مشغول پوشش خبری بود که هدف تیراندازی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت.

انجمن روزنامه‌نگاران فلسطینی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و آن را «بخشی از کارزار سازمان‌یافته علیه خبرنگاران برای خاموش کردن صدای فلسطینیان» توصیف کرد. این انجمن افزود: خبرنگاران در غزه با وجود خطرات همچنان به انجام مأموریت خود پایبند هستند.