خبرنگار فلسطینی در غزه هدف تیراندازی اسرائیل قرار گرفت و کشته شد
خالد مدهون، تصویربردار شبکه تلویزیون فلسطین، در غزه حین پوشش خبری دریافت کمک‌های بشردوستانه، بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شد.
پیکر خبرنگار شبکه فلسطین در غزه در بیمارستان خان یونس / عکس آرشیوی: AA
24 اوت 2025

انجمن روزنامه‌نگاران فلسطینی روز شنبه ۲۳ آگوست اعلام کرد خالد مدهون، تصویربردار شبکه تلویزیون فلسطین، در غزه کشته شد. مدهون در منطقه زیکیم، جایی که گروهی از فلسطینیان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه حضور داشتند، مشغول پوشش خبری بود که هدف تیراندازی نیروهای اسرائیلی قرار گرفت.

انجمن روزنامه‌نگاران فلسطینی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و آن را «بخشی از کارزار سازمان‌یافته علیه خبرنگاران برای خاموش کردن صدای فلسطینیان» توصیف کرد. این انجمن افزود: خبرنگاران در غزه با وجود خطرات همچنان به انجام مأموریت خود پایبند هستند.

دفتر رسانه‌ای غزه اعلام کرد با کشته‌شدن مدهون، شمار خبرنگاران جان‌باخته از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۲۴۰ نفر رسیده است. به گفته این دفتر، اوایل ماه جاری نیز شش خبرنگار از جمله پنج خبرنگار شبکه الجزیره در حمله هوایی اسرائیل به چادر محل استقرار آنان در نزدیکی بیمارستان شفا در غزه کشته شدند.

خبرنگاران در غزه طی ماه‌های گذشته بارها در معرض حملات، بازداشت‌ها و تهدیدها قرار گرفته‌اند. ناظران این اقدامات را تلاش برای جلوگیری از پوشش رسانه‌ای جنگ عنوان می‌کنند.

