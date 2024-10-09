مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، برای نخستین‌بار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، در تاریخ ۱۱ اکتبر در شهر عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان دیدار خواهد کرد.

یوری اوشاکوف، مشاور کاخ کرملین در امور سیاست خارجی، در یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد که این دیدار دوجانبه در حاشیه مراسم گرامیداشت سیصدمین سالگرد تولد مختوم‌قلی فراغی، شاعر ترکمن، برگزار خواهد شد.