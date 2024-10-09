9 اکتبر 2024
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، برای نخستینبار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، در تاریخ ۱۱ اکتبر در شهر عشقآباد، پایتخت ترکمنستان دیدار خواهد کرد.
یوری اوشاکوف، مشاور کاخ کرملین در امور سیاست خارجی، در یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد که این دیدار دوجانبه در حاشیه مراسم گرامیداشت سیصدمین سالگرد تولد مختومقلی فراغی، شاعر ترکمن، برگزار خواهد شد.
او همچنین تأکید کرد که این دیدار از اهمیت بالایی برخوردار است و طرفین در آن به بررسی مسائل دوجانبه و تشدید تنشها در خاورمیانه خواهند پرداخت.
گفتنی است، رهبران کشورهای آسیای مرکزی به مناسبت مراسم گرامیداشت سیصدمین سالگرد تولد مختومقلی فراغی گردهم خواهند آمد.