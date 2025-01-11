سیاست
بمب جاگذاری شده توسط پ.ک.ک در یک خودرو قبل از رسیدن به حلب خنثی شد
یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در استان حلب، واقع در شمال سوریه، شناسایی و بمب جاگذاری شده آن خنثی شد. منابع امنیتی سوریه اعلام کردند که این خودرو از مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال شرقی سوریه به سمت این منطقه حرکت کرده بود.
حلب / عکس : AA
11 ژانویه 2025

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داد که منابعی در وزارت کشور اعلام کرده‌اند تیم‌های تخصصی اداره امنیت عمومی روز جمعه، دهم ژانویه، موفق شدند یک خودروی بمب‌گذاری‌شده را شناسایی و بدون هیچ خسارت جانی یا مالی خنثی کنند.

این منابع افزودند که خودروی مذکور از مناطق تحت کنترل گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال شرقی سوریه حرکت کرده و به سمت شهر حلب در راه بود.

این گروه پس از تصرف این مناطق، اراضی جدیدی را در شرق کشور اشغال کرده و همچنان تهدیدی برای ثبات و امنیت سوریه محسوب می‌شود.

عملیات اخیر، تلاش‌های مستمر نیروهای سوری در مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی در این مناطق را برجسته می‌کند.

