این گروه پس از تصرف این مناطق، اراضی جدیدی را در شرق کشور اشغال کرده و همچنان تهدیدی برای ثبات و امنیت سوریه محسوب می‌شود.

عملیات اخیر، تلاش‌های مستمر نیروهای سوری در مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی در این مناطق را برجسته می‌کند.