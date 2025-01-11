11 ژانویه 2025
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داد که منابعی در وزارت کشور اعلام کردهاند تیمهای تخصصی اداره امنیت عمومی روز جمعه، دهم ژانویه، موفق شدند یک خودروی بمبگذاریشده را شناسایی و بدون هیچ خسارت جانی یا مالی خنثی کنند.
این منابع افزودند که خودروی مذکور از مناطق تحت کنترل گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در شمال شرقی سوریه حرکت کرده و به سمت شهر حلب در راه بود.
این گروه پس از تصرف این مناطق، اراضی جدیدی را در شرق کشور اشغال کرده و همچنان تهدیدی برای ثبات و امنیت سوریه محسوب میشود.
عملیات اخیر، تلاشهای مستمر نیروهای سوری در مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی در این مناطق را برجسته میکند.