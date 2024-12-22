در بیانیه‌ای که روز شنبه، ۲۱ دسامبر، توسط وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شد، ادعاهای یک مقام ارشد آمریکایی در مورد برنامه موشک‌های بالستیک پاکستان را رد کرده و آنها را بی‌پایه و مضر برای روابط دوجانبه توصیف کرد.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در این خصوص گفت: این اتهامات بی‌اساس، فاقد منطق و بی‌توجه به رویکرد تاریخی پاکستان هستند.

این واکنش پس از آن به وجود آمد که جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، طی سخنانی اظهار داشت: پاکستان در حال توسعه یک موشک دوربرد است که می‌تواند اهداف فراتر از جنوب آسیا را هدف قرار دهد و این موشک تهدیدی نوظهور برای ایالات متحده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان افزود: طرح ادعای تهدیدآمیز بودن توانمندی‌های موشکی پاکستان توسط مقام آمریکایی، مایه تأسف است.

اظهارات فاینر روز پنج‌شنبه پس از آن بیان شد که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه مرکز توسعه ملی پاکستان مستقر در اسلام‌آباد و شرکت‌های خصوصی در کراچی، از جمله آختار و پسران، آفیلیتس اینترنشنال و راک‌ساید انترپرایز به دلیل نقش احتمالی آنها در برنامه موشکی بالستیک پاکستان اعمال کرد.