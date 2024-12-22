سیاست
3 دقیقه خواندن
پاکستان ادعاهای آمریکا در خصوص موشک‌های بالستیک را بی‌اساس خواند
وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به اتهامات مقامات ایالات متحده آمریکا علیه برنامه موشکی این کشور، آن‌ها را بی‌اساس، فاقد منطق و بی‌توجه به رویکرد تاریخی پاکستان خواند.
پاکستان ادعاهای آمریکا در خصوص موشک‌های بالستیک را بی‌اساس خواند
پرچم پاکستان در اسلام‌آباد / AP
22 دسامبر 2024

در بیانیه‌ای که روز شنبه، ۲۱ دسامبر، توسط وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شد، ادعاهای یک مقام ارشد آمریکایی در مورد برنامه موشک‌های بالستیک پاکستان را رد کرده و آنها را بی‌پایه و مضر برای روابط دوجانبه توصیف کرد.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در این خصوص گفت: این اتهامات بی‌اساس، فاقد منطق و بی‌توجه به رویکرد تاریخی پاکستان هستند.

این واکنش پس از آن به وجود آمد که جان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، طی سخنانی اظهار داشت: پاکستان در حال توسعه یک موشک دوربرد است که می‌تواند اهداف فراتر از جنوب آسیا را هدف قرار دهد و این موشک تهدیدی نوظهور برای ایالات متحده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان افزود: طرح ادعای تهدیدآمیز بودن توانمندی‌های موشکی پاکستان توسط مقام آمریکایی، مایه تأسف است.

اظهارات فاینر روز پنج‌شنبه پس از آن بیان شد که ایالات متحده تحریم‌هایی علیه مرکز توسعه ملی پاکستان مستقر در اسلام‌آباد و شرکت‌های خصوصی در کراچی، از جمله آختار و پسران، آفیلیتس اینترنشنال و راک‌ساید انترپرایز به دلیل نقش احتمالی آنها در برنامه موشکی بالستیک پاکستان اعمال کرد.

مطالب پیشنهادی

تحریم‌های آمریکا

بلوچ با اشاره به اینکه پاکستان هیچ‌گاه نیت بدخواهانه‌ای نسبت به ایالات متحده نداشته و این یک واقعیت غیر قابل انکار می‌باشد، گفت: سیل اتهامات اخیر آمریکا به کشوری که به عنوان متحد اصلی غیر ناتویی آن شناخته می‌شود، برای کلیات روابط دوجانبه مضر خواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که هیچ سندی بر این ادعاها وجود ندارد.

وی افزود: اسلام‌آباد برای رابطه خود با ایالات متحده هزینه‎های زیادی داده است؛ که همچنان به شدت تحت تأثیر پیامدهای سیاست‌های آمریکا در منطقه قرار دارد.

اسلام‌آباد از اعمال تحریم‌ها علیه نهادهای تجاری خصوصی ابراز تأسف می‌کند و مدعی است تحریم‌های قبلی که نهادهای تجاری پاکستان را هدف قرار می‌داد، صرفاً بر اساس سوء ظن بوده و با فقدان شواهد مواجه است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us