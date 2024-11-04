نشست سران سازمان دولتهای ترک (TDT) در سال ۲۰۲۴ و پانزدهمین سالگرد تأسیس این سازمان، در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار میشود. این اجلاس در ششم نوامبر، با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای عضو شامل ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان، همچنین رهبران کشورهای ناظر از جمله ترکمنستان، مجارستان و جمهوری ترک قبرس شمالی و دبیرکل سازمان دولتهای ترک برگزار میشود.
این اجلاس تحت عنوان « تقویت جهان ترک» با هدف تقویت هرچه بیشتر دنیای ترک و افزایش همکاریها در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی با محورهای اصلی «یکپارچگی اقتصادی، توسعه پایدار، آینده دیجیتال و امنیت برای همه» برنامهریزی شده است.
علاوه بر این در برنامههای کلیدی این نشست توسعه شبکههای حملونقل پیشبینی شده است؛ از جمله پروژه خطآهن چین-قرقیزستان-ازبکستان و کریدور شرق به غرب که نقش مهمی در تسهیل تجارت و کاهش زمان حملونقل دارند.
محورهای اصلی اجلاس دولتهای ترک:
تقویت همکاریهای اقتصادی: یکی از اهداف مهم اجلاس، ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک ترک است که میتواند به توسعه پروژههای زیربنایی نظیر کریدورهای حملونقل و شبکههای ارتباطی کمک کند. این صندوق به تأمین مالی پروژههای اقتصادی اعضا اختصاص خواهد یافت.
حملونقل و تجارت: طرحهایی مانند پروژه خطآهن چین - قرقیزستان - ازبکستان و کریدور شرق به غرب که دسترسی سریعتر به بازارهای آسیایی و اروپایی را فراهم میآورد و هزینهها و زمان حملونقل را کاهش میدهد، از موضوعات مهم این اجلاس هستند.
پایداری و محیطزیست: در حوزه توسعه پایدار، کشورهای عضو بر اجرای پروژههای زیستمحیطی مانند کاهش آلایندهها و مقابله با تغییرات آبوهوایی و ایجاد شهرهای هوشمند تمرکز دارند.
همکاریهای فرهنگی و آموزشی: بهمنظور تقویت هویت مشترک ترک، برنامههای متنوعی برای تبادل فرهنگی و آموزشی، شامل پروژههای تحقیقاتی مشترک، تأسیس مراکز آموزشی و فرهنگی و تقویت زبان و ادبیات ترک تعریف شده است.
همکاریهای امنیتی و دفاعی: باتوجهبه چالشهای امنیتی منطقهای، اجلاس بر همکاریهای دفاعی میان کشورهای عضو و هماهنگی بیشتر در مقابله با تهدیدات مشترک تمرکز خواهد داشت.