سیاست
3 دقیقه خواندن
همکاری‌های اقتصادی، امنیت و آینده دیجیتال در دستور کار یازدهمین اجلاس دولت‌های ترک
یازدهمین نشست سران سازمان دولت‌های ترک (TDT)، ششم نوامبر در بیشکک، قرقیزستان برگزار می‌شود. این اجلاس با محوریت «تقویت جهان ترک» به بررسی موضوعاتی چون یکپارچگی اقتصادی، توسعه پایدار و امنیت منطقه‌ای خواهد پرداخت.
همکاری‌های اقتصادی، امنیت و آینده دیجیتال در دستور کار یازدهمین اجلاس دولت‌های ترک
پرچم کشورهای اعضای اصلی و ناظر سازمان دولت‌های ترک / عکس: TRT
4 نوامبر 2024

نشست سران سازمان دولت‌های ترک (TDT) در سال ۲۰۲۴ و پانزدهمین سالگرد تأسیس این سازمان، در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود. این اجلاس در ششم نوامبر، با حضور مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو شامل ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان، همچنین رهبران کشورهای ناظر از جمله ترکمنستان، مجارستان و جمهوری ترک قبرس شمالی و دبیرکل سازمان دولت‌های ترک برگزار می‌شود.

این اجلاس تحت عنوان « تقویت جهان ترک» با هدف تقویت هرچه بیشتر دنیای ترک و افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی با محورهای اصلی «یکپارچگی اقتصادی، توسعه پایدار، آینده دیجیتال و امنیت برای همه» برنامه‌ریزی شده است.

علاوه بر این در برنامه‌های کلیدی این نشست توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است؛ از جمله پروژه خط‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان و کریدور شرق به غرب که نقش مهمی در تسهیل تجارت و کاهش زمان حمل‌ونقل دارند.

محورهای اصلی اجلاس دولت‌های ترک:

 تقویت همکاری‌های اقتصادی: یکی از اهداف مهم اجلاس، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ترک است که می‌تواند به توسعه پروژه‌های زیربنایی نظیر کریدورهای حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی کمک کند. این صندوق به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی اعضا اختصاص خواهد یافت.

مطالب پیشنهادی

 حمل‌ونقل و تجارت: طرح‌هایی مانند پروژه خط‌آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان و کریدور شرق به غرب که دسترسی سریع‌تر به بازارهای آسیایی و اروپایی را فراهم می‌آورد و هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد، از موضوعات مهم این اجلاس هستند.

 پایداری و محیط‌زیست: در حوزه توسعه پایدار، کشورهای عضو بر اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی مانند کاهش آلاینده‌ها و مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و ایجاد شهرهای هوشمند تمرکز دارند.

 همکاری‌های فرهنگی و آموزشی: به‌منظور تقویت هویت مشترک ترک، برنامه‌های متنوعی برای تبادل فرهنگی و آموزشی، شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، تأسیس مراکز آموزشی و فرهنگی و تقویت زبان و ادبیات ترک تعریف شده است.

 همکاری‌های امنیتی و دفاعی: باتوجه‌به چالش‌های امنیتی منطقه‌ای، اجلاس بر همکاری‌های دفاعی میان کشورهای عضو و هماهنگی بیشتر در مقابله با تهدیدات مشترک تمرکز خواهد داشت.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us