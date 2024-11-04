نشست سران سازمان دولت‌های ترک (TDT) در سال ۲۰۲۴ و پانزدهمین سالگرد تأسیس این سازمان، در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود. این اجلاس در ششم نوامبر، با حضور مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو شامل ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان، همچنین رهبران کشورهای ناظر از جمله ترکمنستان، مجارستان و جمهوری ترک قبرس شمالی و دبیرکل سازمان دولت‌های ترک برگزار می‌شود.

این اجلاس تحت عنوان « تقویت جهان ترک» با هدف تقویت هرچه بیشتر دنیای ترک و افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی با محورهای اصلی «یکپارچگی اقتصادی، توسعه پایدار، آینده دیجیتال و امنیت برای همه» برنامه‌ریزی شده است.

علاوه بر این در برنامه‌های کلیدی این نشست توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است؛ از جمله پروژه خط‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان و کریدور شرق به غرب که نقش مهمی در تسهیل تجارت و کاهش زمان حمل‌ونقل دارند.

محورهای اصلی اجلاس دولت‌های ترک:

تقویت همکاری‌های اقتصادی: یکی از اهداف مهم اجلاس، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ترک است که می‌تواند به توسعه پروژه‌های زیربنایی نظیر کریدورهای حمل‌ونقل و شبکه‌های ارتباطی کمک کند. این صندوق به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی اعضا اختصاص خواهد یافت.