در آستانه انقلاب چهارم صنعتی، ترکیه گام بلندی در مسیر پیشرفت فناوری برمیدارد. این اجلاس که در روزهای ۳۱ اکتبر و اول نوامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، توسط «ابتکار هوش مصنوعی ترکیه» (TRAI) سازماندهی شده و قصد دارد پرده از واقعیتهای ملموس و کاربردی هوش مصنوعی در زندگی روزمره بردارد.
این اجلاس دو روزه که روز اول آن به صورت حضوری در هتل «ویندهام گرند» استانبول لونت و روز دوم به شکل آنلاین برگزار میشود، میزبان بیش از ۱۳۰۰ شرکتکننده از ۲۸۰ نهاد مختلف خواهد بود. برنامه این رویداد شامل ۵۰ جلسه تخصصی، ۸ پنل گفتگو و ۵ دوره آموزشی است که طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی را پوشش میدهد.
یکی از نکات برجسته این اجلاس، حضور نمایندگان ارشد انجمنهای تجاری پیشرو مانند TÜSİAD و TÜBİSAD است که به بررسی استراتژی ملی هوش مصنوعی ترکیه و پروژههای کلان مقیاس مانند مدلهای زبانی بزرگ ترکیه خواهند پرداخت. این پنل با حضور مقامات ارشد دولتی از جمله نمایندگان دفتر تحول دیجیتال ریاست جمهوری، «توبیتاک» (TÜBİTAK) و وزارت صنعت و فناوری، چشماندازی جامع از برنامههای آتی کشور در حوزه هوش مصنوعی ارائه خواهد داد.
در بخش نوآوری، توجه ویژهای به استارتاپهای حوزه هوش مصنوعی شده است. برنامه شتابدهنده «Start LLMImpact» فرصتی استثنایی برای استارتاپهای برتر فراهم کرده تا در مقابل سرمایهگذاران مطرح، ایدههای خود را ارائه دهند.
نکته قابل توجه دیگر، تمرکز ویژه بر نقش زنان در توسعه و کاربرد فناوریهای هوش مصنوعی است. پنلهای تخصصی با حضور کارآفرینان و متخصصان زن برجسته، چالشها و فرصتهای پیش روی زنان در این عرصه را بررسی خواهد کرد.
روز دوم اجلاس که به صورت آنلاین برگزار میشود، میزبان سخنرانیهایی از کارآفرینان موفق، دانشگاهیان برجسته و نمایندگان شرکتهای فناوری جهانی خواهد بود. این بخش فرصتی بینظیر برای مخاطبان سراسر جهان فراهم میکند تا از آخرین دستاوردها و چشماندازهای آینده هوش مصنوعی مطلع شوند.
آمار قابل توجه ۱۰۰ هزار شرکتکننده در شش دوره گذشته این اجلاس، نشان از اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در اکوسیستم فناوری ترکیه دارد. انتظار میرود این دوره با توجه به موضوع کاربردی و واقعگرایانه آن، نقطه عطفی در مسیر توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در ترکیه باشد.