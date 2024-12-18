علاقه ترکیه به خرید تایفون‌ها همزمان با تلاش‌های گسترده برای نوسازی نیروی هوایی این کشور است، به ویژه پس از اینکه ترکیه از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شد. این کشور به شدت به دنبال تقویت قابلیت‌های دفاعی خود است و تایفون‌ها به عنوان یک جایگزین بسیار قدرتمند برای جنگنده‌های اف-۳۵ به شمار می‌آیند.

البته باید گفت مسیر خرید تایفون‌ها برای ترکیه با چالش‌هایی نیز مواجه است. اگرچه بریتانیا تمایل به فروش این جنگنده‌ها دارد، اما روند خرید نیاز به موافقت تمام کشورهای شریک تولید تایفون دارد. برای هر قرارداد صادراتی، موافقت چهار کشور بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا ضروری است و این مسئله می‌تواند خرید را با تاخیرهای احتمالی روبرو کند. با این وجود، پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات و اعلام وزیر دفاع ترکیه، حاکی از نزدیک شدن برای دستیابی به توافق نهایی در آینده‌ای نزدیک است.