جنگنده‌های پیشرفته یورو فایتر تایفون به آنکارا رسیدند: گام مهم در مذاکرات خرید
دو فروند هواپیمای جنگی پیشرفته تایفون یوروفایتر متعلق به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا برای بازرسی و بررسی برای خرید توسط مقامات ترکیه‌ای در پایگاه هوایی نزدیک به آنکارا به زمین نشستند.
یوروفایتر تایفون در پایگاه هوایی آنکارا نشتست
18 دسامبر 2024

دو فروند جنگنده تایفون یوروفایتر بریتانیا به پایگاه هوایی مرتد نزدیک آنکارا رسیدند تا توسط مقامات ترکیه‌ای مورد بازرسی قرار گیرند. این اقدام بخشی از مذاکرات جاری برای خرید این هواپیماهای پیشرفته است. ورود این جنگنده‌ها پس از اعلام وزیر دفاع ترکیه در خصوص پیشرفت مثبت مذاکرات صورت گرفت.

تایفون یوروفایتر یک جنگنده چندمنظوره پیشرفته است که به صورت مشترک توسط بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا توسعه یافته است. این هواپیما به خاطر تنوع و قابلیت‌های پیشرفته‌اش شناخته شده است و به عنوان یکی از ارکان اصلی همکاری دفاعی اروپایی به شمار می‌آید. ترکیه به طور خاص به این جنگنده‌ها علاقه‌مند است، چرا که می‌تواند آن‌ها را برای تقویت نیروی هوایی خود و بهبود قابلیت‌های دفاعی‌اش در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای و جهانی به کار گیرد.

ترکیه به خرید جنگنده‌های پیشرفته یورو فایتر تایفون از بریتانیا نزدیک می‌شود

علاقه ترکیه به خرید تایفون‌ها همزمان با تلاش‌های گسترده برای نوسازی نیروی هوایی این کشور است، به ویژه پس از اینکه ترکیه از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شد. این کشور به شدت به دنبال تقویت قابلیت‌های دفاعی خود است و تایفون‌ها به عنوان یک جایگزین بسیار قدرتمند برای جنگنده‌های اف-۳۵ به شمار می‌آیند.

البته باید گفت مسیر خرید تایفون‌ها برای ترکیه با چالش‌هایی نیز مواجه است. اگرچه بریتانیا تمایل به فروش این جنگنده‌ها دارد، اما روند خرید نیاز به موافقت تمام کشورهای شریک تولید تایفون دارد. برای هر قرارداد صادراتی، موافقت چهار کشور بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا ضروری است و این مسئله می‌تواند خرید را با تاخیرهای احتمالی روبرو کند. با این وجود، پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات و اعلام وزیر دفاع ترکیه، حاکی از نزدیک شدن برای دستیابی به توافق نهایی در آینده‌ای نزدیک است.

