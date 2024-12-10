فرهنگ و هنر
پایان پروژه «دوباره شروع کن» برای زنان کارآفرین مناطق زلزله‌زده
پروژه «دوباره شروع کن» با هدف آموزش و توانمندسازی زنان کارآفرین در مناطق زلزله‌زده، به پایان رسید. این پروژه با حمایت وزارت کشور ترکیه و انجمن زنان کارآفرین در پنج استان زلزله‌زده برگزار شد.
زنان تاجر کارآفرین مناطق زلزله‌زده ترکیه / عکس: AA
10 دسامبر 2024

پروژه «دوباره شروع کن» توسط انجمن زنان کارآفرین (ANGİKAD) به منظور ارائه آموزش های ضروری به زنان کارآفرین در مناطق زلزله‌زده راه‌اندازی شده بود. این پروژه که با حمایت مالی وزارت کشور ترکیه و همکاری سایر سازمان‌های غیردولتی ترتیب داده شده بود به پایان رسید.

در مراسم اختتامیه، گؤزده دیکر، رئیس انجمن زنان کارآفرین، بیان کرد که این انجمن از سال ۲۰۰۷ با هدف تقویت حقوق اقتصادی، اجتماعی و قانونی زنان و فراهم‌کردن آینده‌ای بهتر برای جوانان، فعالیت می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت آگاهی، اراده و رقابت در میان زنان در دنیای کسب‌وکار تأکید کرد: ما برای پیشرفت نسل جوان در دنیای کسب‌وکار آینده همچنان تلاش خواهیم کرد.

دیکر همچنین اشاره کرد که در این پروژه، زنان کارآفرین در پنج استان مناطق زلزله‌زده آموزش‌هایی دریافت کردند و گفت: ما در ۱۸ حوزه مختلف، ۳۲ ساعت آموزش ارائه دادیم و جلسات مشاوره و کارگاه‌های عملی برگزار کردیم. این برنامه‌ها نزدیک به یک سال به طول انجامید. هدف ما تقویت همبستگی و ارتباط با زنان در شهرهای زلزله‌زده بود. سفر ما از آنکارا آغاز شد و به حاتای، آدیامان، قهرمان‌ماراش، عثمانیه و مالاتیا رسید. در این مدت ۴ هزار کیلومتر سفر کردیم.

هانده اوزترک، رئیس هیئت زنان کارآفرین TOBB آنکارا، بیان کرد که کارآفرینی زنان نقش مهمی در رشد و پایداری اقتصادی دارد. وی افزود: بازسازی پس از زلزله باید بر اساس نیازها و اولویت‌های زنان کارآفرین شکل گیرد. این پروژه در بازسازی منطقه تأثیرگذار خواهد بود.

سعید آردیچ، رئیس اتاق صنعت آنکارا، نیز تأکید کرد که حمایت از این پروژه برای تقویت کارآفرینی زنان در مناطق زلزله‌زده بسیار حیاتی است و گفت: توانمندسازی زنان کارآفرین باعث تقویت منطقه و کشور خواهد شد. وقتی زنان بهبود می‌یابند، منطقه نیز رشد می‌کند.

در مراسم اختتامیه، زنانی که از این پروژه بهره‌مند شده بودند، محصولات و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس تعاونی زنان کارآفرین هنر سنگ، بادیه‌ گالی‌اوغلو از حاتای، گفت:با این پروژه تلاش داریم تا به زندگی بازگردیم و تاریخ موزاییک‌های آنتاکیا را به دنیا معرفی کنیم.

همچنین جیلان ارگین، یکی از زنان کارآفرین که در زمینه غذاهای محلی حاتای فعالیت دارد، بیان کرد که این آموزش‌ها به او انگیزه داده و مهارت‌هایی در زمینه بازاریابی کسب کرده است.

