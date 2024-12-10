پروژه «دوباره شروع کن» توسط انجمن زنان کارآفرین (ANGİKAD) به منظور ارائه آموزش های ضروری به زنان کارآفرین در مناطق زلزله‌زده راه‌اندازی شده بود. این پروژه که با حمایت مالی وزارت کشور ترکیه و همکاری سایر سازمان‌های غیردولتی ترتیب داده شده بود به پایان رسید.

در مراسم اختتامیه، گؤزده دیکر، رئیس انجمن زنان کارآفرین، بیان کرد که این انجمن از سال ۲۰۰۷ با هدف تقویت حقوق اقتصادی، اجتماعی و قانونی زنان و فراهم‌کردن آینده‌ای بهتر برای جوانان، فعالیت می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت آگاهی، اراده و رقابت در میان زنان در دنیای کسب‌وکار تأکید کرد: ما برای پیشرفت نسل جوان در دنیای کسب‌وکار آینده همچنان تلاش خواهیم کرد.

دیکر همچنین اشاره کرد که در این پروژه، زنان کارآفرین در پنج استان مناطق زلزله‌زده آموزش‌هایی دریافت کردند و گفت: ما در ۱۸ حوزه مختلف، ۳۲ ساعت آموزش ارائه دادیم و جلسات مشاوره و کارگاه‌های عملی برگزار کردیم. این برنامه‌ها نزدیک به یک سال به طول انجامید. هدف ما تقویت همبستگی و ارتباط با زنان در شهرهای زلزله‌زده بود. سفر ما از آنکارا آغاز شد و به حاتای، آدیامان، قهرمان‌ماراش، عثمانیه و مالاتیا رسید. در این مدت ۴ هزار کیلومتر سفر کردیم.

هانده اوزترک، رئیس هیئت زنان کارآفرین TOBB آنکارا، بیان کرد که کارآفرینی زنان نقش مهمی در رشد و پایداری اقتصادی دارد. وی افزود: بازسازی پس از زلزله باید بر اساس نیازها و اولویت‌های زنان کارآفرین شکل گیرد. این پروژه در بازسازی منطقه تأثیرگذار خواهد بود.