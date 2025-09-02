رسانه‌های اسرائیلی، روز دوشنبه یکم سپتامبر، گزارش دادند که یک سرباز وابسته به تیپ گلانی در یکی از پایگاه‌های نظامی شمال اسرائیل دست به خودکشی زده است.

شبکه دولتی کان اسرائیل اعلام کرد پلیس نظامی بلافاصله تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و نتایج آن پس از تکمیل به دادستانی ارتش ارسال خواهد شد.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که آمار خودکشی نظامیان اسرائیلی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است.

تنها در ماه جولای هفت سرباز خودکشی کردند و دو هفته پیش نیز جسد یک افسر ذخیره در نزدیکی جنگل سوئیس در طبریه پیدا شد.