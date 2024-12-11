ترکیه
ترکیه کمتر از کشورهای اتحادیه اروپا در کشاورزی از آفت‌کش‌ها استفاده می‌کند
ترکیه در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا آفت‌کش کمتری در کشاورزی استفاده می‌کند. وزارت کشاورزی و جنگل‌داری با روش‌های جدید به دنبال کاهش اثرات منفی آفت‌کش‌ها بر سلامت و محیط زیست است.
سم‌پاشی در مزارع کشاورزی /عکس: AA
11 دسامبر 2024

ترکیه در مصرف آفت‌کش‌ها در کشاورزی کمتر از کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه با اجرای روش‌های نوآورانه و پروژه‌های کنترل جایگزین، تلاش دارد تا اثرات منفی آفت‌کش‌ها بر سلامت انسان و محیط‌زیست را کاهش دهد و کشاورزی پایدارتری را تضمین کند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی در تولید گیاهی، اقدام به نظارت و اجرای طرح‌های مختلف برای کاهش مصرف آفت‌کش‌ها کرده است. این طرح‌ها شامل روش‌های نوآورانه و پروژه‌های کنترل جایگزین به‌جای استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی است.

در این راستا، وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه پروژه‌های کنترل یکپارچه‌ای را با هدف گسترش استفاده از روش‌های زیستی و غیرشیمیایی اجرا کرده است. سطح اجرای این پروژه‌ها از ۲۸۰ هزار دکار به ۴.۶ میلیون دکار رسیده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه دامنه این اقدامات است.

این پروژه‌ها از طریق روش‌های بیوتکنیکی و زیستی برای کاهش وابستگی به آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزی استفاده می‌شوند. به همین دلیل، به تولیدکنندگانی که از این روش‌های جایگزین بهره می‌برند، پرداخت‌های حمایتی نیز از سوی وزارت ککشاورزی و جنگل‌داری صورت می‌گیرد.

در ادامه این طرح‌ها، ترکیه اقدام به ممنوعیت ۲۲۳ ماده فعال کرده که تأثیرات منفی بر محیط‌زیست و سلامت انسان دارند. این اقدام در راستای هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا صورت گرفته و تولیدکنندگان در حال جایگزینی آفت‌کش‌های ایمن‌تر به‌جای این مواد خطرناک هستند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه همچنین طرحی با عنوان «طرح اقدام برای کاهش باقی‌مانده‌های آفت‌کش‌ها» را از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ اجرا کرده است. این طرح با هدف پیشگیری از باقی‌مانده آفت‌کش‌ها در محصولات غذایی طراحی شده و شامل آموزش فنی برای تولیدکنندگان، آگاه‌سازی عمومی و مطالعات پیشگیرانه در ۱۲ استان مختلف ترکیه است. این استان‌ها شامل آدانا، آنکارا، آنتالیا، بورسا، اسکی‌شهر، حاتای، ازمیر، مرسین، موغله، ساکاریا، دنیزلی و مانیسا هستند.

گزارش‌های بین‌المللی تأییدکننده اقدامات ترکیه

طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، میانگین جهانی مصرف آفت‌کش‌ها به‌ازای هر هکتار در سال ۲۰۲۲ معادل ۲.۲۶ کیلوگرم بوده که این رقم در ترکیه نیز مشابه با میانگین جهانی ثبت شده است. در مقایسه با کشورهای دیگر، میزان مصرف آفت‌کش در کانادا ۲.۴۲ کیلوگرم، در بریتانیا ۲.۸۱ کیلوگرم و در ایالات متحده ۲.۸۵ کیلوگرم در هر هکتار بوده است.

از سوی دیگر، در کشورهای اتحادیه اروپا این میزان ۳.۲ کیلوگرم به‌ازای هر هکتار ثبت شده که در مقایسه با ترکیه بالاتر است. کشورهایی مانند فرانسه با ۳.۶۷ کیلوگرم، آلمان با ۴.۱۴ کیلوگرم و هلند با ۱۰.۸۶ کیلوگرم در هر هکتار در مصرف آفت‌کش‌ها پیشتاز هستند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه تأکید دارد که با حمایت از کشاورزان و پرداخت‌های حمایتی به آن‌ها که از روش‌های بیوتکنیکی و زیستی استفاده می‌کنند، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف آفت‌کش‌ها و حفاظت از محیط‌زیست بردارد.

باتوجه‌به این تلاش‌ها، ترکیه نه‌تنها در کاهش مصرف آفت‌کش‌ها پیشتاز است، بلکه از تجربه‌های بین‌المللی برای ارتقا ایمنی محصولات کشاورزی و به‌حداقل‌رساندن اثرات منفی بر محیط‌زیست بهره می‌برد. این اقدامات نشانه‌ای از تعهد ترکیه به توسعه پایدار و سلامت جامعه جهانی هستند.

