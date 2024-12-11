ترکیه در مصرف آفت‌کش‌ها در کشاورزی کمتر از کشورهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه با اجرای روش‌های نوآورانه و پروژه‌های کنترل جایگزین، تلاش دارد تا اثرات منفی آفت‌کش‌ها بر سلامت انسان و محیط‌زیست را کاهش دهد و کشاورزی پایدارتری را تضمین کند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه با هدف جلوگیری از کاهش کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی در تولید گیاهی، اقدام به نظارت و اجرای طرح‌های مختلف برای کاهش مصرف آفت‌کش‌ها کرده است. این طرح‌ها شامل روش‌های نوآورانه و پروژه‌های کنترل جایگزین به‌جای استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی است.

در این راستا، وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه پروژه‌های کنترل یکپارچه‌ای را با هدف گسترش استفاده از روش‌های زیستی و غیرشیمیایی اجرا کرده است. سطح اجرای این پروژه‌ها از ۲۸۰ هزار دکار به ۴.۶ میلیون دکار رسیده که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه دامنه این اقدامات است.

این پروژه‌ها از طریق روش‌های بیوتکنیکی و زیستی برای کاهش وابستگی به آفت‌کش‌ها در بخش کشاورزی استفاده می‌شوند. به همین دلیل، به تولیدکنندگانی که از این روش‌های جایگزین بهره می‌برند، پرداخت‌های حمایتی نیز از سوی وزارت ککشاورزی و جنگل‌داری صورت می‌گیرد.

در ادامه این طرح‌ها، ترکیه اقدام به ممنوعیت ۲۲۳ ماده فعال کرده که تأثیرات منفی بر محیط‌زیست و سلامت انسان دارند. این اقدام در راستای هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا صورت گرفته و تولیدکنندگان در حال جایگزینی آفت‌کش‌های ایمن‌تر به‌جای این مواد خطرناک هستند.

وزارت کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه همچنین طرحی با عنوان «طرح اقدام برای کاهش باقی‌مانده‌های آفت‌کش‌ها» را از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ اجرا کرده است. این طرح با هدف پیشگیری از باقی‌مانده آفت‌کش‌ها در محصولات غذایی طراحی شده و شامل آموزش فنی برای تولیدکنندگان، آگاه‌سازی عمومی و مطالعات پیشگیرانه در ۱۲ استان مختلف ترکیه است. این استان‌ها شامل آدانا، آنکارا، آنتالیا، بورسا، اسکی‌شهر، حاتای، ازمیر، مرسین، موغله، ساکاریا، دنیزلی و مانیسا هستند.