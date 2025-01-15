یک هفته پیش از بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، به کاخ سفید، مذاکراتی در ژنو بین ایران و کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد.

این نشست روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه در شرایطی محرمانه و با حضور مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، و همتایان او از کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان برگزار شد. جزئیات این گفتگوها در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که این مذاکرات در سطح معاونان وزیران امور خارجه کشورهای حاضر انجام شده و تمرکز آن بر موضوعاتی مانند مذاکرات رفع تحریم‌ها، مسائل هسته‌ای و وضعیت بحرانی منطقه بوده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران که در این جلسات حضور داشته است، مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی را مثبت و سازنده ارزیابی کرده است.

کاظم غریب آبادی، در شبکه ایکس اعلام کرد که دور سوم گفت وگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو برگزار شده است. او در پیامش از توافق ایران و سه کشور اروپایی برای ازسرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها خبر داد.