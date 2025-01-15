منطقه‌
جزئیاتی از مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی
مذاکراتی میان ایران و کشورهای اروپایی در ژنو درباره مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها برگزار شده است. کاظم غریب‌آبادی و مقامات اروپایی این گفتگوها را جدی و سازنده ارزیابی کرده و توافق کردند که مذاکرات ادامه یابد.
یک تأسیس هسته‌ای در ایران / عکس: AA
15 ژانویه 2025

یک هفته پیش از بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، به کاخ سفید، مذاکراتی در ژنو بین ایران و کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد.

این نشست روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه در شرایطی محرمانه و با حضور مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، و همتایان او از کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان برگزار شد. جزئیات این گفتگوها در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که این مذاکرات در سطح معاونان وزیران امور خارجه کشورهای حاضر انجام شده و تمرکز آن بر موضوعاتی مانند مذاکرات رفع تحریم‌ها، مسائل هسته‌ای و وضعیت بحرانی منطقه بوده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران که در این جلسات حضور داشته است، مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی را مثبت و سازنده ارزیابی کرده است.

کاظم غریب آبادی، در شبکه ایکس اعلام کرد که دور سوم گفت وگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو برگزار شده است. او در پیامش از توافق ایران و سه کشور اروپایی برای ازسرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها خبر داد.

غریب آبادی نوشت: «دور سوم گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در ژنو برگزار شد. این گفتگوها جدی، صریح و سازنده بودند. ضمن ورود به برخی جزئیات، ایده‌هایی را در دو حوزه رفع تحریم و هسته‌ای که برای حصول به یک توافق ضروری هستند، مورد‌بحث و بررسی قرار دادیم. این اتفاق‌نظر وجود داشت که مذاکرات باید ازسرگیری شده و برای رسیدن به یک توافق، باید فضای مناسبی از سوی همه طرف‌ها ایجاد و حفظ شود. توافق شد که گفتگوها ادامه یابد.»

وزارت خارجه آلمان نیز با انتشار پیامی در ایکس نوشت: «مدیران سیاسی انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر با همتایان ایرانی خود در ژنو دیدار کردند. گفت‌و‌گو‌ها جدی، صریح و سازنده بود؛ در مقابل یک زمینه چالش‌برانگیز، ما نگرانی‌ها را مورد‌بحث قرار دادیم و تعهد خود را به یک را‎حل دیپلماتیک تکرار کردیم.

وزارت خارجه آلمان عنوان کرد: ما توافق کردیم که گفت‎وگوهایمان را ادامه دهیم.

