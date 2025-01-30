او افزود که روسیه از حضور اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در مسکو استقبال کرده است. این سفر پس‌از‌آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها علیه سوریه را مشروط به خروج نیروهای نظامی خارجی از خاک این کشور کرده و از مقامات دمشق خواسته بود که از روسیه بخواهند پایگاه‌های نظامی خود در حمیمیم و طرطوس را تخلیه کند.

در این بازدید، حضور الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه حضور داشت و به نظر می‌رسد که پیامی از سوی مسکو برای حمایت از دولت انتقالی سوریه و نقش‌آفرینی در روند سیاسی این کشور ارسال کرده است.