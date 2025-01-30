سیاست
رایزنی بوگدانوف با دولت انتقالی سوریه درباره پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه
معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که برای تداوم حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه، مذاکرات بیشتری با دولت انتقالی سوریه این کشور ضروری است.
سرباز روسی بالای مخزن آب در پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه سوریه  / عکس: Reuters
30 ژانویه 2025

میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که ادامه حضور پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه نیازمند مذاکرات بیشتر با سیستم جدید این کشور است. وی در اولین دیدار هیئت روسی از دمشق پس از سقوط رژیم بشار اسد، تاکید کرد که مسکو برای حفظ حضور نظامی خود در سوریه به گفت‌وگوهای بیشتری با دولت انتقالی سوریه نیاز دارد.

این دیدار که بیش از سه ساعت به طول انجامید، بر حمایت از وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تاکید داشت. بوگدانف اعلام کرد طرفین توافق کرده‌اند که تماس‌های دوجانبه‌ بیشتری با هدف رسیدن به توافقات در چارچوب درک متقابل بین مسکو و دمشق ادامه یابد.

او افزود که روسیه از حضور اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در مسکو استقبال کرده است. این سفر پس‌از‌آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها علیه سوریه را مشروط به خروج نیروهای نظامی خارجی از خاک این کشور کرده و از مقامات دمشق خواسته بود که از روسیه بخواهند پایگاه‌های نظامی خود در حمیمیم و طرطوس را تخلیه کند.

در این بازدید، حضور الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه حضور داشت و به نظر می‌رسد که پیامی از سوی مسکو برای حمایت از دولت انتقالی سوریه و نقش‌آفرینی در روند سیاسی این کشور ارسال کرده است.

