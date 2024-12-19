سیاست
2 دقیقه خواندن
ترکیه خواستار حمایت فوری از فلسطین و لبنان در نشست دی-۸ شد
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در نشست دی-۸ در قاهره با اشاره به بحران انسانی شدید در غزه و لبنان، خواستار ارائه کمک فوری به این مناطق شد و بر ضرورت همبستگی اعضای دی-۸ برای مقابله با تجاوزات اسرائیل تأکید کرد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست وزرای خارجه دی-۸ / عکس: AA
19 دسامبر 2024

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه در نشست سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8) که در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، بر لزوم ارائه کمک فوری به فلسطین و لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست به بحران انسانی عمیقی که در غزه به دلیل حملات پی‌درپی اسرائیل ایجاد شده اشاره کرد؛ حملاتی که جان هزاران نفر را گرفته و خسارات میلیاردی به بار آورده است. وی بر نیاز فوری به حمایت از فلسطین و لبنان، بر تعهد ترکیه برای پشتیبانی از این مناطق از طریق ارائه منابع و انتقال تخصص‌های لازم تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت مشارکت‌های منطقه‌ای برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کرد و از رهبران منطقه خواست تا با همفکری و همکاری، چالش‌های مشترک را حل کرده و از راه‌حل‌های بومی برای تقویت صلح استفاده کنند.

هاکان فیدان بر اهمیت اتحاد میان کشورهای عضو دی-۸ ، به ‌ویژه در مواجهه با تجاوزات اسرائیل، تأکید کرد و مصر و ایران را به‌عنوان بازیگران کلیدی در این زمینه معرفی کرد.

وی اشاره کرد که سازمان دی-۸ با وجود ظرفیت‌های فراوان خود، هنوز به‌طور کامل از توانمندی‌هایش بهره‌برداری نکرده است.

فیدان همچنین به اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی، خواستار بهره‌گیری از فناوری برای ارتقای نوآوری در کشورهای عضو دی-۸  پرداخت.

او بر ضرورت توانمندسازی جوانان و نقش کلیدی آن‌ها در تقویت این سازمان تأکید کرد و از اعضا خواست تا همکاری‌های خود را برای دستیابی به اهداف مشترک گسترش دهند.

فیدان همچنین حمایت ترکیه از عضویت آذربایجان در دی-۸ را اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این عضویت در نشست آینده تصویب شود.

دی-۸ با حضور کشورهایی همچون بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه تأسیس شده و هدف اصلی آن تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای میان اعضاست.

