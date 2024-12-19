هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه در نشست سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D-8) که در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، بر لزوم ارائه کمک فوری به فلسطین و لبنان تأکید کرد.



وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست به بحران انسانی عمیقی که در غزه به دلیل حملات پی‌درپی اسرائیل ایجاد شده اشاره کرد؛ حملاتی که جان هزاران نفر را گرفته و خسارات میلیاردی به بار آورده است. وی بر نیاز فوری به حمایت از فلسطین و لبنان، بر تعهد ترکیه برای پشتیبانی از این مناطق از طریق ارائه منابع و انتقال تخصص‌های لازم تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت مشارکت‌های منطقه‌ای برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کرد و از رهبران منطقه خواست تا با همفکری و همکاری، چالش‌های مشترک را حل کرده و از راه‌حل‌های بومی برای تقویت صلح استفاده کنند.