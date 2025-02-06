ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ۱۵۰ نظامی اوکراینی که در جبهه‌های جنگ با روسیه اسیر شده بودند، آزاد شده‌اند. به گفته او، برخی از این افراد بیش از دو سال در اسارت نیروهای روسی بودند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای تایید کرد که ۱۵۰ اسیر اوکراینی را به کی‌یف تحویل داده و در مقابل، ۱۵۰ اسیر روسی را دریافت کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که اسرای روسی پس از آزادی به بلاروس منتقل شده‌اند، جایی که تحت مراقبت‌های پزشکی و روانی قرار دارند.