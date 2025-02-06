سیاست
تبادل ٣٠٠ اسیر جنگی روسیه و اوکراین با میانجیگری امارات
رئیس‌جمهور اوکراین، از انجام یک توافق تبادل اسرا با روسیه خبر داد که طی آن ۱۵۰ اسیر از هر دو طرف آزاد شدند.
اسرای جنگی اوکراینی / عکس: Reuters
6 فوریه 2025

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز چهارشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که ۱۵۰ نظامی اوکراینی که در جبهه‌های جنگ با روسیه اسیر شده بودند، آزاد شده‌اند. به گفته او، برخی از این افراد بیش از دو سال در اسارت نیروهای روسی بودند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای تایید کرد که ۱۵۰ اسیر اوکراینی را به کی‌یف تحویل داده و در مقابل، ۱۵۰ اسیر روسی را دریافت کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که اسرای روسی پس از آزادی به بلاروس منتقل شده‌اند، جایی که تحت مراقبت‌های پزشکی و روانی قرار دارند.

همچنین قرار است این افراد در ادامه روند درمان به مراکز پزشکی وابسته به وزارت دفاع روسیه منتقل شوند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود تاکید کرد که این تبادل اسرا با میانجی‌گری امارات متحده عربی انجام شده است. امارات پیش‌تر نیز در مذاکرات مربوط به تبادل اسرا میان مسکو و کی‌یف نقش داشته است.

از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین آغاز کرده است. مسکو اعلام کرده که پایان این درگیری مشروط به خودداری کی‌یف از عضویت در ائتلاف‌های نظامی غربی است، در‌حالی‌که اوکراین این درخواست را دخالت در امور داخلی خود می‌داند.

