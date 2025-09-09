سیاست
اسپانیا در واکنش به اتهام یهودستیزی، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند
تنش میان مادرید و تل‌آویو به اوج رسید؛ اسپانیا پس از متهم شدن به یهودستیزی و ممنوعیت ورود دو وزیرش به اسرائیل، سفیر خود را فراخواند. این تصمیم هم‌زمان با اعلام ۹ اقدام تازه پدرو سانچز علیه اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه، اتخاذ شد.
تجمع گسترده مردم در حمایت از فلسطین مقابل یکی از ساختمان‌های دولتی در اسپانیا / عکس : AA
9 سپتامبر 2025

اسپانیا در پی تنش دیپلماتیک با اسرائیل، سفیر خود را از تل‌آویو فراخواند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اسرائیل مادرید را به یهودستیزی متهم کرد و ورود یولاندا دیاز، وزیر کار و معاون نخست‌وزیر و سیرا رگو، وزیر جوانان و کودکان اسپانیا، را ممنوع ساخت.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، اتهامات اسرائیل را «نادرست» و «افترا‌آمیز» توصیف کرد و اقدامات تل‌آویو علیه اعضای کابینه را غیرقابل قبول دانست. در بیانیه وزارت امور خارجه اسپانیا نیز تأکید شد که اقدامات اخیر این کشور بازتاب‌دهنده خواست اکثریت مردم اسپانیاست و در چارچوب دفاع از صلح، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل صورت گرفته است.

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس دولت پدرو سانچز را یهودستیز نامید و ادعا کرد وزرای اسپانیایی از هفتم اکتبر تاکنون به تحریک خشونت علیه اسرائیلی‌ها و دعوت به نابودی اسرائیل پرداخته‌اند. او افزود: سانچز با افراد اشتباهی درافتاده است. دوران تفتیش عقاید و اخراج به پایان رسیده، اسرائیل امروز کشوری قدرتمند و مستقل است.

ساعاتی پس از این اظهارات، حمله‌ای مسلحانه در قدس روی داد که شش کشته بر جای گذاشت. قربانیان شامل یک شهروند اسپانیایی به نام یعقوب پینتو، مهاجر تازه‌وارد به اسرائیل، بودند. وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای جداگانه این حمله را محکوم و با خانواده قربانیان ابراز همبستگی کرد.

هم‌زمان، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در یک سخنرانی تلویزیونی ۹ اقدام تازه علیه اسرائیل را اعلام کرد. او تأکید کرد آنچه اسرائیل انجام می‌دهد دفاع از خود نیست؛ بلکه نابودی یک جمعیت بی‌دفاع است.

سانچز در سخنرانی خود اعلام کرد که دولت اسپانیا به‌طور فوری قانونی برای توقف دائمی صادرات سلاح به اسرائیل تصویب خواهد کرد؛ صادراتی که از سال ۲۰۲۳ به‌طور غیررسمی تعلیق شده بود. او همچنین گفت کشتی‌های حامل سوخت برای نیروهای اسرائیلی دیگر اجازه پهلوگیری در بنادر اسپانیا را نخواهند داشت و هواپیماهای حامل تجهیزات نظامی اسرائیل نیز از عبور از حریم هوایی این کشور منع می‌شوند.

علاوه بر این، نخست‌وزیر اسپانیا تأکید کرد که افرادی که در نسل‌کشی، نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در غزه دست دارند، از ورود به خاک اسپانیا محروم خواهند شد. واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و غزه نیز متوقف می‌شود و خدمات کنسولی اسپانیا در سرزمین‌های اشغالی تنها به حداقل نیازهای ضروری محدود خواهد شد.

او همچنین از افزایش نقش‌آفرینی اسپانیا در گذرگاه رفح خبر داد و گفت کشورش با همکاری دولت فلسطین پروژه‌هایی مشترک برای تأمین غذا و دارو در این منطقه اجرا خواهد کرد.

علاوه بر این، مادرید اعلام کرد کمک خود به آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (اونروا) را ۱۰ میلیون یورو افزایش خواهد داد و در سال ۲۰۲۶، ۱۵۰ میلیون یورو کمک بشردوستانه اضافی به غزه اختصاص می‌دهد.

سانچز گفت: می‌دانیم این اقدامات به تنهایی قادر به توقف جنایات جنگی نیست، اما امیدواریم بتواند فشارهایی بر نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو وارد کند و بخشی از رنج مردم فلسطین را کاهش دهد. اسپانیا به تنهایی نمی‌تواند حملات اسرائیل را متوقف کند، اما این بدان معنا نیست که ما نباید تلاش کنیم.

