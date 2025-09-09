اسپانیا در پی تنش دیپلماتیک با اسرائیل، سفیر خود را از تل‌آویو فراخواند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اسرائیل مادرید را به یهودستیزی متهم کرد و ورود یولاندا دیاز، وزیر کار و معاون نخست‌وزیر و سیرا رگو، وزیر جوانان و کودکان اسپانیا، را ممنوع ساخت.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، اتهامات اسرائیل را «نادرست» و «افترا‌آمیز» توصیف کرد و اقدامات تل‌آویو علیه اعضای کابینه را غیرقابل قبول دانست. در بیانیه وزارت امور خارجه اسپانیا نیز تأکید شد که اقدامات اخیر این کشور بازتاب‌دهنده خواست اکثریت مردم اسپانیاست و در چارچوب دفاع از صلح، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل صورت گرفته است.

گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس دولت پدرو سانچز را یهودستیز نامید و ادعا کرد وزرای اسپانیایی از هفتم اکتبر تاکنون به تحریک خشونت علیه اسرائیلی‌ها و دعوت به نابودی اسرائیل پرداخته‌اند. او افزود: سانچز با افراد اشتباهی درافتاده است. دوران تفتیش عقاید و اخراج به پایان رسیده، اسرائیل امروز کشوری قدرتمند و مستقل است.

ساعاتی پس از این اظهارات، حمله‌ای مسلحانه در قدس روی داد که شش کشته بر جای گذاشت. قربانیان شامل یک شهروند اسپانیایی به نام یعقوب پینتو، مهاجر تازه‌وارد به اسرائیل، بودند. وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای جداگانه این حمله را محکوم و با خانواده قربانیان ابراز همبستگی کرد.

هم‌زمان، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در یک سخنرانی تلویزیونی ۹ اقدام تازه علیه اسرائیل را اعلام کرد. او تأکید کرد آنچه اسرائیل انجام می‌دهد دفاع از خود نیست؛ بلکه نابودی یک جمعیت بی‌دفاع است.

سانچز در سخنرانی خود اعلام کرد که دولت اسپانیا به‌طور فوری قانونی برای توقف دائمی صادرات سلاح به اسرائیل تصویب خواهد کرد؛ صادراتی که از سال ۲۰۲۳ به‌طور غیررسمی تعلیق شده بود. او همچنین گفت کشتی‌های حامل سوخت برای نیروهای اسرائیلی دیگر اجازه پهلوگیری در بنادر اسپانیا را نخواهند داشت و هواپیماهای حامل تجهیزات نظامی اسرائیل نیز از عبور از حریم هوایی این کشور منع می‌شوند.

علاوه بر این، نخست‌وزیر اسپانیا تأکید کرد که افرادی که در نسل‌کشی، نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در غزه دست دارند، از ورود به خاک اسپانیا محروم خواهند شد. واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و غزه نیز متوقف می‌شود و خدمات کنسولی اسپانیا در سرزمین‌های اشغالی تنها به حداقل نیازهای ضروری محدود خواهد شد.