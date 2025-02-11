سازمان ملل متحد روز دوشنبه، دهم فوریه، گزارش داد که طوفانهای شدید زمستانی در غزه چندین مرکز امن و مناسب برای کودکان را تخریب کرده است.
فرهان حق، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: طوفانهای اخیر زمستانی در غزه حداقل پنج مرکز امن و مراکز آموزش روانی کودکان در خان یونس و مناطق مرکزی غزه را تخریب کرده است. این امر تاثیر زیادی بر ارائه خدمات حمایتی روانی - اجتماعی خواهد داشت.
فرهان حق افزود: طوفانهای زمستانی همچنین مرکز امن زنان و دختران جبالیا را نیز تخریب کردهاند؛ این مکان بزرگترین مرکز آموزشی در شمال غزه بود که هر ماه خدمات ضروری به نزدیک به ۵۰۰ زن و دختر ارائه میداد.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملل و همکاران آن در منطقه همچنان حرکتها را از طریق کریدور نتساریم نظارت میکنند، گفت: از آغاز آتشبس، بیش از ۵.۱ میلیون نفر در سرتاسر غزه بستههای غذایی دریافت کردهاند.
فرهان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیسجمهور ایالات متحده مبنی بر عدم بازگشت فلسطینیها تحت طرح تسلط بر غزه، گفت: دبیرکل سازمان ملل، آقای گوترش، با هرگونه جابجایی اجباری جمعیت مخالف است. ایشان هفته گذشته در اظهاراتی نگرانیهای خود را در این زمینه بیان کرده و روشن ساخت که هیچ رویکردی برای برخورد با فلسطینیها نباید شامل پاکسازی قومی باشد.