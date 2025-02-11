وی با اشاره به اینکه سازمان ملل و همکاران آن در منطقه همچنان حرکت‌ها را از طریق کریدور نتساریم نظارت می‌کنند، گفت: از آغاز آتش‌بس، بیش از ۵.۱ میلیون نفر در سرتاسر غزه بسته‌های غذایی دریافت کرده‌اند.

فرهان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر عدم بازگشت فلسطینی‌ها تحت طرح تسلط بر غزه، گفت: دبیرکل سازمان ملل، آقای گوترش، با هر‌گونه جابجایی اجباری جمعیت مخالف است. ایشان هفته گذشته در اظهاراتی نگرانی‌های خود را در این زمینه بیان کرده و روشن ساخت که هیچ رویکردی برای برخورد با فلسطینی‌ها نباید شامل پاکسازی قومی باشد.