پاپ فرانسیس حملات هوایی اسرائیل به غزه را بربریت خواند و خواستار انجام تحقیقات بینالمللی برای بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت شد. این اظهارات در پی حملات اخیر اسرائیل که منجر به کشتهشدن دستکم ۲۵ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، در غزه شد، مطرح گردید. پاپ در سخنرانی سالانه کریسمس خود این حملات را محکوم کرد و آن را اقدامی که وجدان انسانی را جریحهدار میکند، توصیف نمود.
پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، معمولاً از اظهار نظر مستقیم در درگیریهای بینالمللی خودداری میکند، اما در هفتههای اخیر انتقادات خود از حملات نظامی اسرائیل به غزه را شدت بخشیده است. او پیشتر نیز در بخشی از مطلبی که ماه گذشته منتشر شد، اظهار داشت که برخی کارشناسان بینالمللی معتقدند شرایط جاری در غزه ویژگیهای یک نسلکشی را دارد.
پاپ روز شنبه در ادامه انتقادات خود گفت: دیروز، کودکان بمباران شدند. این بربریت است، جنگ نیست. این موضوع قلب انسان را به درد میآورد.
طبق گزارشها، حملات هوایی اسرائیل به غزه تاکنون منجر به کشتهشدن بیش از ۴۵ هزار فلسطینی شده است که عمدتاً زنان و کودکان هستند. این حملات همچنین باعث کمبود شدید نیازهای اولیه مانند غذا، آب، برق و دارو شده و تقریباً تمام جمعیت غزه را آواره کرده است.
در تاریخ ۲۱ نوامبر، دیوان کیفری بینالمللی برای نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و وزیر دفاع سابق، یوآو گالانت، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد.