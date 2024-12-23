پاپ فرانسیس حملات هوایی اسرائیل به غزه را بربریت خواند و خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی برای بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت شد. این اظهارات در پی حملات اخیر اسرائیل که منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۲۵ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، در غزه شد، مطرح گردید. پاپ در سخنرانی سالانه کریسمس خود این حملات را محکوم کرد و آن را اقدامی که وجدان انسانی را جریحه‌دار می‌کند، توصیف نمود.

پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، معمولاً از اظهار نظر مستقیم در درگیری‌های بین‌المللی خودداری می‌کند، اما در هفته‌های اخیر انتقادات خود از حملات نظامی اسرائیل به غزه را شدت بخشیده است. او پیش‌تر نیز در بخشی از مطلبی که ماه گذشته منتشر شد، اظهار داشت که برخی کارشناسان بین‌المللی معتقدند شرایط جاری در غزه ویژگی‌های یک نسل‌کشی را دارد.

پاپ روز شنبه در ادامه انتقادات خود گفت: دیروز، کودکان بمباران شدند. این بربریت است، جنگ نیست. این موضوع قلب انسان را به درد می‌آورد.