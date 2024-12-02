برنامه جهانی غذا هشدار داد که با آغاز فصل سرما، حدود یک‌چهارم خانواده‌های افغانستان با بحران شدید کمبود غذا روبه‌رو خواهند شد. این سازمان تأکید کرده است برای مقابله با این بحران، به ۶۸۰ میلیون دلار کمک مالی فوری نیاز دارد.

این سازمان همچنین تأکید کرد: در حال حاضر میلیون‌ها نفر در افغانستان در تلاش برای تأمین غذای کافی هستند. به دلیل کمبود منابع مالی نمی‌توانیم به اکثر خانواده‌های نیازمند در زمستان پیش رو کمک کنیم.

برنامه جهانی غذا افزود که تا پایان سال ۲۰۲۴، سه‌چهارم خانواده‌ها در افغانستان برای به‌دست‌آوردن غذا بدهکار خواهند شد. میزان بدهی متوسط خانواده‌های نیازمند در حال حاضر به ۵۶۰ دلار رسیده است.

این نهاد بین‌المللی خاطرنشان کرد که باتوجه‌به محدود بودن منابع، مبارزه برای بقا در افغانستان به یک امر روزمره تبدیل شده است.