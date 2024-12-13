تعداد دانشجویان بینالمللی در ترکیه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. ترکیه با بیش از ۳۰۰ هزار دانشجوی بینالمللی در بین یکی از ۱۰ کشور برتر جهان با بیشترین تعداد دانشجوی بینالمللی است و برنامههای بیشتری برای جذب دانشجویان خارجی دارد.
ترکیه پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و طی سالهای اخیر به یکی از کشورهای محبوب برای تحصیل دانشجویان بینالمللی تبدیل شده است. اما چه عواملی باعث شده تا ترکیه با وجود رقابت سایر کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی به یکی از مقاصد تحصیلی محبوب دانشجویان تبدیل شود؟
ترکیه: پیشرو از نظر تعداد دانشجو
براساس آمار شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)، ترکیه از نظر تعداد دانشجو در منطقه اروپا جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود. علاوه بر برتری کمی، سیستم آموزش عالی در ترکیه تحت نظارت شورای آموزش عالی (CoHE) قرار دارد. CoHE یک نهاد مستقل است که مسئول برنامهریزی، هماهنگی و مدیریت سیستم آموزش عالی در ترکیه مطابق با قانون اساسی ترکیه و قوانین آموزش عالی است. CoHE روی تحولات ساختاری و افزایش کیفیت آموزشی نیز متمرکز شده است. شورای آموزش عالی، حرکت در مسیر ارتقا جذب دانشجویان بینالمللی را بهعنوان یک هدف استراتژیک در نظر گرفته و روی آن کار میکند.
براساس آمار شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK)، در مجموع ۳۰۱۶۹۴ دانشجوی خارجی در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در موسسات آموزش عالی سراسر ترکیه ثبتنام کردهاند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ترکیه میزبان ۲۶۰۲۸۹ دانشجوی بینالمللی بود. لذا تعداد دانشجویان خارجی که گفته میشود از ۱۸۲ کشور جهان به ترکیه میآیند، هر سال رو به افزایش است.
اگر نگاهی به آمارهای سالهای قبل بیندازیم، میبینیم روند صعودی افزایش تعداد دانشجویان خارجی در ترکیه کاملا مشهود است. براساس دادههای ثبتشده در وبسایت YÖK، در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ تعداد دانشجویان بینالمللی فقط ۴۸۱۸۳ نفر بوده است و اکنون از مرز ۳۰۰ هزار دانشجو عبور کرده است.
در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ از بین کشورهای جهان ۳۴ کشور بیش از هزار دانشجو به ترکیه آمدهاند، بهطوریکه سوریه (۵۸۲۱۳ دانشجو)، آذربایجان (۳۴۲۴۷)، ایران (۲۲۶۳۲)، ترکمنستان (۱۸۲۵۰) و عراق (۱۶۱۷۲) دانشجو به ترکیه اعزام کرده و بیشترین تعداد ثبتنامهای بینالمللی را داشتند.
حال شاید این سوال پیش بیاید که این تعداد دانشجو در چند موسسه آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند و تعداد دانشگاههای ترکیه که میتواند این تعداد دانشجوی خارجی را آموزش دهد، به چه صورت است؟
دادههای آماری وبسایت YÖK ترکیه که مسئول نظارت و تنظیم امور آموزش عالی ترکیه است در گزارش مورخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرد که در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ در کشور ۲۰۸ مؤسسه آموزش عالی با آمار ۶,۹۵۰,۱۴۲ دانشجو و ۱۸۴,۵۶۶ عضو هیئت علمی مشغول فعالیت بودهاند. آمارها نشان میدهد در سال تحصیلی مذکور، ۱,۸۴۶,۶۵۴ نفر در دانشگاههای ترکیه ثبتنام کردهاند.
آمار وبسایت «istatistik.yok.gov.tr» نشان میدهد در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ در مقطع کاردانی ۲۸۲۲۶۲۶ دانشجو، در مقطع کارشناسی ۳۷۴۰۱۷۱ دانشجو، در مقطع کارشناسی ارشد ۴۰۹۹۵۵۹ دانشجو و در مقطع دکتری ۱۰۸۹۳۳ دانشجو در ترکیه مشغول به تحصیل هستند.
سال گذشته میلادی وبسایت «thepienews» نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که ترکیه میزبان بیش از ۳۰۰ هزار دانشجوی بینالمللی در سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ بوده است.
کیفیت بالای سیستم آموزشی در دانشگاههای ترکیه
دانشگاههای ترکیه با استانداردهای بالای آموزشی خود، توانستهاند جایگاه خود را در رتبهبندیهای بینالمللی تثبیت کنند. براساس گزارش منتشر شده در وبسایت YÖK، طبق آخرین رتبهبندی دانشگاههای جهان تحت عنوان QS ۲۰۲۵، پنج دانشگاه ترکیه اکنون در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. این در حالی است که پیشتر تنها سه دانشگاه در این فهرست بودند.
علاوه بر این، تعداد دانشگاههای برتر در میان ۱۰۰۰ دانشگاه اول جهان نیز از ۱۰ مورد به ۱۱ دانشگاه افزایش پیدا کرده است. دانشگاههایی که در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر قرار گرفتهاند عبارتند از:
دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) در رتبه ۲۸۵
دانشگاه فنی استانبول (İTÜ) در رتبه ۳۲۶
دانشگاه کوچ در رتبه ۴۰۱
دانشگاه بغازیچی در رتبه ۴۱۸
دانشگاه بیلکنت در رتبه ۴۷۷
علاوه بر این، ترکیه عضو برنامههای آموزشی بینالمللی نظیر اراسموس است که فرصتهای تحصیلی و تبادل دانشجو با کشورهای اروپایی را فراهم میکند.
اراسموس ترکیه بخشی از برنامه اراسموس پلاس (Erasmus+) است که فرصتهای تبادل دانشجویی و دانشگاهی بین ترکیه و کشورهای اروپایی را فراهم میکند. این برنامه به دانشجویان ترکیهای اجازه میدهد تا بخشی از تحصیلات خود را در دانشگاههای اروپایی بگذرانند و اعتبار تحصیلی آنها در دانشگاه مبدا حفظ شود. همچنین، اساتید و کارکنان دانشگاهها میتوانند از این فرصت برای تدریس یا آموزش در خارج از کشور بهرهمند شوند.
اراسموس ترکیه علاوه بر ارائه کمکهزینه مالی برای پوشش هزینههای زندگی و سفر، به دانشجویان امکان میدهد زبانهای جدید یاد بگیرند و با فرهنگهای مختلف آشنا شوند. این برنامه نقش مهمی در تقویت همکاریهای بینالمللی میان دانشگاههای ترکیه و اروپا و ارتقای کیفیت آموزش ایفا میکند.
اراسموس پلاس برنامهای از اتحادیه اروپا است که به دانشجویان، اساتید و جوانان فرصت تحصیل، کارآموزی و تبادل فرهنگی در کشورهای مختلف را با ارائه کمک هزینههای مالی فراهم میکند. هدف آن تقویت مهارتها و افزایش فرصتهای شغلی است.
موقعیت استراتژیک ترکیه: پل ارتباطی بین آسیا و اروپا
ترکیه از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و استراتژیکی برخوردار است. ترکیه از غرب با اروپا و از شرق با آسیا همسایه است و نقش پلی حیاتی را در ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین این دو قاره ایفا میکند.
از نظر تجاری، ترکیه به عنوان دروازهای بین شرق و غرب عمل میکند. بندرها و مسیرهای تجاری کشور، نقشی حیاتی در انتقال کالا بین اروپا، آسیای میانه و خاورمیانه ایفا میکنند. تنگه بسفر و داردانل، دو آبراه استراتژیک تحت کنترل ترکیه، اهمیت کشور را در تجارت جهانی دو چندان کردهاند. این موقعیت جغرافیایی، فرصتهای بیشماری را برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی فراهم آورده است.
در زمینه آموزش، ترکیه به مرکزی مهم برای دانشجویان بینالمللی تبدیل شده است. دانشگاههای کشور با بهرهگیری از استانداردهای آموزشی اروپایی و همزمان حفظ پیوندهای فرهنگی با آسیا، محیطی منحصر به فرد برای تحصیل ایجاد کردهاند. دانشجویان با تحصیل در ترکیه، فرصت آشنایی با دو فرهنگ متفاوت و ایجاد شبکه ارتباطی گسترده در هر دو قاره را به دست میآورند.
موقعیت جغرافیایی ترکیه همچنین به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل شده است. ترکیب فرهنگهای شرقی و غربی، بناهای تاریخی متعلق به امپراتوریهای مختلف، و چشماندازهای طبیعی متنوع، گردشگران را از سراسر جهان به سوی خود جذب میکند. این صنعت گردشگری پررونق، نه تنها به اقتصاد ترکیه کمک میکند، بلکه به تبادل فرهنگی بین ملتها نیز یاری میرساند.
از نظر سیاسی، ترکیه نقشی کلیدی در معادلات منطقهای و جهانی ایفا میکند. عضویت در ناتو و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، همزمان با حفظ روابط نزدیک با کشورهای آسیایی و خاورمیانه، موقعیت دیپلماتیک ویژهای به ترکیه بخشیده است. ترکیه اغلب به عنوان میانجی در مناقشات منطقهای عمل میکند و نقشی مهم در ثبات و امنیت منطقه دارد.
در حوزه انرژی، ترکیه به عنوان مسیر ترانزیت برای انتقال نفت و گاز از منابع غنی آسیای میانه و خاورمیانه به بازارهای اروپایی عمل میکند. این موقعیت، ترکیه را به بازیگری کلیدی در امنیت انرژی اروپا تبدیل کرده و اهرم قدرتمندی در اختیار کشور قرار داده است.
در نهایت، موقعیت استراتژیک ترکیه، آنکارا را به محلی ایدهآل برای برگزاری کنفرانسها و رویدادهای بینالمللی تبدیل کرده است. تکنوفست، به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری منطقه، نمونهای از این پتانسیل است که توجه متخصصان و علاقهمندان از سراسر جهان را به خود جلب میکند.
به طور خلاصه، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ترکیه به پلی حیاتی بین آسیا و اروپا تبدیل شده است. این موقعیت استراتژیک، فرصتهای بیشماری را در زمینههای تجاری، آموزشی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کرده و ترکیه را به بازیگری کلیدی در صحنه جهانی تبدیل نموده است.
دانشگاههای معتبر جهانی در ترکیه
ترکیه در سالهای اخیر به یکی از مقاصد محبوب برای تحصیلات عالی در سطح بینالمللی تبدیل شده است. ترکیه با داشتن دانشگاههای معتبر و شناختهشده جهانی، محیطی پویا برای دانشجویان داخلی و بینالمللی فراهم کرده است.
دانشگاههای ترکیه با تأکید بر تحقیقات بینرشتهای و نوآوری توانستهاند در زمینههایی مانند هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، علوم زیستی و مهندسی پیشرفته، دستاوردهای قابل توجهی کسب کنند. این دانشگاهها با برقراری ارتباطات گسترده با صنعت و مراکز تحقیقاتی بینالمللی، فرصتهای بینظیری را برای دانشجویان جهت کسب تجربه عملی و شبکهسازی حرفهای فراهم میآورند.
علاوه بر تمرکز بر تحقیقات و نوآوری، این دانشگاهها به توسعه مهارتهای نرم و قابلیتهای رهبری دانشجویان نیز توجه ویژهای دارند. برنامههای تبادل دانشجویی، کارآموزیهای بینالمللی و فرصتهای شرکت در رقابتهای جهانی، بخشی جداییناپذیر از تجربه تحصیلی در این مؤسسات است.
در نهایت، حضور و موفقیت دانشگاههای معتبر جهانی در ترکیه، نشاندهنده تعهد کشور به توسعه علمی و فناوری است. این دانشگاهها نه تنها به پرورش نسل آینده متخصصان و رهبران میپردازند، بلکه نقشی حیاتی در پیشبرد نوآوری و رشد اقتصادی کشور ایفا میکنند.
هزینههای مقرونبهصرفه تحصیل و زندگی در ترکیه
ترکیه بهدلیل هزینههای مناسب تحصیل و زندگی، مورد توجه بسیاری از دانشجویان بینالمللی است. هزینههای تحصیل در ترکیه بهطور قابل توجهی کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی است.
هزینههای زندگی نیز در ترکیه نسبت به بسیاری از کشورها مناسب است. اجاره مسکن که یکی از عمدهترین هزینهها برای دانشجویان است، بهویژه در مقایسه با کشورهای اروپایی ارزانتر است. همچنین، هزینههای خوراک و حملونقل در ترکیه در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، کانادایی و آمریکایی پایین است و مواد غذایی و غذاهای محلی با قیمتهای مناسب در دسترس هستند. سیستم حملونقل عمومی نیز کارآمد و ارزان بوده و جابجایی را تسهیل میکند.
با این حال، هزینههای زندگی بسته به شهر و سبک زندگی متغیر است. شهرهای بزرگ مانند استانبول ممکن است هزینههای بالاتری داشته باشند، اما همچنان نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی گزینههای مقرونبهصرفهتری به شمار میآیند. همچنین دولت ترکیه و دانشگاهها بورسیههای متعددی برای دانشجویان بینالمللی فراهم میکنند که میتواند به کاهش هزینهها کمک کند.
بهطور کلی ترکیب هزینههای مناسب و کیفیت بالای آموزش، ترکیه را به مقصدی ایدهآل برای دانشجویان بینالمللی تبدیل کرده است و به آنها اجازه میدهد تا بدون نگرانیهای مالی بر تحصیل و تجربیات فرهنگی خود تمرکز کنند.
مقایسه هزینهها با کشورهای اروپایی و آمریکایی
برای مثال، شهریه دورههای کارشناسی در ترکیه به طور میانگین از حدود هزار دلار در سال شروع میشود، در حالی که در کشورهای اروپایی این مبلغ میتواند تا ۱۵۰۰۰ دلار نیز برسد. همچنین، هزینه زندگی در شهرهایی مانند استانبول و آنکارا نسبت به شهرهای اروپایی نظیر پاریس یا لندن بسیار کمتر است.
فرهنگ غنی و متنوع: تجربهای فراتر از کلاس درس
ترکیه با تاریخ و فرهنگی غنی و متنوع، محیطی فراهم میکند که دانشجویان بتوانند علاوه بر تحصیل، تجربهای غنی از زندگی در یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان داشته باشند. ترکیه با مردمی مهماننواز و غذاهای لذیذ، دانشجویان خارجی را به خود جذب میکند.
سیستم بورسیههای تحصیلی ترکیه
ترکیه برنامههای متنوعی برای بورسیههای تحصیلی دارد که این امر برای دانشجویان خارجی بسیار جذاب است. بورسیههای دولتی کشور همچون بورسیههای ترکیه (Türkiye Bursları) که هزینههای تحصیل و زندگی را پوشش میدهند، فرصتهایی را برای دانشجویان بینالمللی ایجاد میکنند.
بورسیههای ترکیه یکی از برنامههای دولتی است که به دانشجویان بینالمللی از سراسر جهان کمک میکند تا بهصورت رایگان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری در دانشگاههای معتبر ترکیه تحصیل کنند. این بورسیهها شامل پوشش کامل شهریه، کمک هزینه ماهیانه برای زندگی، اسکان رایگان، بیمه درمانی، و حتی بلیت هواپیما برای سفر به ترکیه و بازگشت به کشور خود در پایان تحصیلات است.
این بورسیهها شامل چندین ویژگی مهم هستند. اولاً هزینههای کامل شهریه دانشگاه تحت پوشش قرار میگیرد، بنابراین دانشجویان نیازی به پرداخت هزینههای تحصیل نخواهند داشت.
از دیگر ویژگیهای این برنامه، اسکان رایگان در خوابگاهها یا گزینههای اسکان مقرونبهصرفه برای دانشجویان است که یکی از بزرگترین هزینهها برای دانشجویان بینالمللی محسوب میشود. همچنین دانشجویان تحت پوشش بیمه درمانی قرار میگیرند که هزینههای پزشکی و درمانی آنها را پوشش میدهد. علاوه بر این، بورسیه شامل بلیت هواپیما برای سفر به ترکیه و بازگشت به کشور مبدا در پایان دوره تحصیل است.
فرصتهای شغلی و کارآموزی برای دانشجویان خارجی
یکی دیگر از مزایای تحصیل در ترکیه، فرصتهای شغلی و کارآموزی در صنایع مختلف کشور است. بسیاری از دانشگاهها برنامههای کارآموزی را برای دانشجویان خود فراهم میکنند و دانشجویان میتوانند پس از فارغالتحصیلی نیز در ترکیه مشغول به کار شوند.
مراکز تحقیقاتی و نوآوری در دانشگاههای ترکیه
در ترکیه، مراکز تحقیقاتی متعددی وجود دارند که به پیشرفت علم و فناوری کمک میکنند. یکی از مهمترین این مراکز، توبیتاک (TÜBİTAK) است که به عنوان سازمان اصلی تحقیقات علمی و فناوری کشور فعالیت میکند. این سازمان از پروژههای پژوهشی در حوزههای مختلف مانند علوم پایه، مهندسی و فناوریهای نوین حمایت میکند و به دانشجویان و پژوهشگران تسهیلات مالی و فنی ارائه میدهد.
علاوه بر توبیتاک، مراکز دیگری نیز در ترکیه وجود دارند که بر تحقیق و نوآوری تمرکز دارند. برای مثال مرکز تحقیقات و فناوریهای پیشرفته (ARDEB) که زیرمجموعه توبیتاک است، به پروژههای نوآورانه در زمینههای صنعتی و فناوری اطلاعات میپردازد. همچنین، مرکز فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICTA) به توسعه و تحقیقات در زمینه فناوریهای نوین کمک میکند و به تبادل دانش بین پژوهشگران و صنعت میانجامد.
در کنار این مراکز، دانشگاهها نیز نقش مهمی در تحقیق و نوآوری ایفا میکنند. دانشگاههای معتبر مانند دانشگاه بیلکنت، دانشگاه کوچ و دانشگاه فنی خاورمیانه دارای مراکز تحقیقاتی فعال هستند که در زمینههای مختلف علمی و مهندسی فعالیت میکنند. این دانشگاهها با همکاری توبیتاک و دیگر نهادهای تحقیقاتی، به ایجاد یک اکوسیستم نوآوری و فناوری در ترکیه کمک میکنند.
زندگی دانشجویی در ترکیه: تجربهای متفاوت
بسیاری از دانشگاههای ترکیه برنامههای درسی خود را به زبان انگلیسی ارائه میدهند تا دانشجویان بینالمللی بتوانند بدون نیاز به یادگیری زبان ترکی به راحتی تحصیل کنند. با این حال، یادگیری زبان ترکی میتواند در زندگی روزمره و همچنین فرصتهای شغلی پس از فارغالتحصیلی بسیار مؤثر باشد.
دانشجویان خارجی در ترکیه نه تنها از کیفیت بالای آموزشی بهرهمند میشوند، بلکه زندگی دانشجویی جذاب و پر از تجربههای جدید را تجربه میکنند. خوابگاههای دانشجویی با امکانات مناسب و همچنین فعالیتهای فرهنگی و تفریحی متنوع، زندگی دانشجویی در ترکیه را برای دانشجویان خارجی جذاب میسازد.
همچنین موقعیت جغرافیایی ترکیه، علاوه بر پل ارتباطی بین آسیا و اروپا، امکان دسترسی آسان به مقاصد گردشگری متعدد را برای دانشجویان فراهم میکند. ترکیه دارای سواحل زیبا، کوههای سربهفلککشیده و شهرهای تاریخی بسیاری است که دانشجویان میتوانند در اوقات فراغت از آنها بازدید کنند.
ترکیه از نظر امنیت یکی از کشورهایی است که دولت آن توجه ویژهای به امنیت دانشجویان بینالمللی دارد. دانشگاهها نیز با ارائه خدمات حمایتی از جمله بیمههای دانشجویی و خدمات مشاوره، محیطی امن و حمایتکننده برای دانشجویان فراهم میکنند.
دانشگاههای ترکیه به سرعت در حال بهروزرسانی زیرساختهای فناوری خود هستند. بسیاری از دانشگاهها با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، فرصتهای بینظیری را برای دانشجویان علاقهمند به رشتههای فناوری و مهندسی فراهم میکنند.
ترکیه به دلیل سیستم آموزشی قوی، هزینههای مقرونبهصرفه، و محیط فرهنگی غنی، یکی از بهترین مقاصد تحصیلی برای دانشجویان بینالمللی است. فرصتهای شغلی، کارآموزی و بورسیههای تحصیلی نیز از دیگر مزایای تحصیل در این سرزمین است.